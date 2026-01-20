Netflix prueba una función que pone al público en el centro del show en EUA

Netflix anunció el lanzamiento de una función de interacción en vivo que permitirá a los suscriptores participar mediante votaciones mientras se emiten determinados programas. La herramienta se habilita con el estreno del programa de talentos en vivo “Star Search”, previsto para el 20 de enero, y busca integrar la participación del público en tiempo real dentro de la plataforma.

#Ahora: Netflix habilita nueva función: “votación en tiempo real”

✅ Para participar en eventos en vivo.

🍿Si lo estás viendo en TV o en un dispositivo, podés votar con el control remoto o tocar la pantalla desde la app”

- Hoy se podrá votar en la competencia “StarSearch” pic.twitter.com/OIthGZuAKg — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) January 20, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona la votación en vivo dentro de Netflix?

Los usuarios podrán elegir opciones desde un menú de respuestas múltiples o calificar desempeños mediante una escala de cinco estrellas. La votación estará disponible tanto con el control remoto del televisor como desde la aplicación móvil de Netflix, lo que permite participar desde distintos dispositivos vinculados a una misma cuenta.

¿Qué alcance tendrá la función y cuáles son sus límites?

Netflix indicó que la herramienta funcionará de forma global y que los votos se contabilizarán en tiempo real dentro de la plataforma. Cada emisión tendrá un período limitado para votar y, una vez cerrado ese plazo, los sufragios adicionales no serán considerados, por lo que quienes vean el contenido posteriormente no podrán participar.

¿Cómo se integra esta herramienta a la estrategia de contenido en vivo?

La compañía ya había probado este tipo de interacción en agosto de 2025 con “Dinner Time Live with David Chang”. Durante el evento TechCrunch Disrupt 2025, la directora técnica Elizabeth Stone adelantó el despliegue a gran escala y explicó que la votación permite influir en el avance de los concursantes desde la TV o el móvil.

El lanzamiento se suma a la apuesta de Netflix por los formatos en vivo, que incluye programas como “Everybody’s Live con John Mulaney”, “Dinner Time Live con David Chang”, transmisiones deportivas y contenidos de la WWE. Además, la plataforma incorporó juegos interactivos en televisores inteligentes y ahora unifica estas experiencias con la votación en tiempo real.

Con esta implementación, Netflix combina su desarrollo de experiencias interactivas con la programación en directo, integrando participación del usuario y emisión simultánea en una sola dinámica dentro del servicio digital.