Salió del geriátrico y murió congelada: El caso de una mujer de 84 años que conmociona en EUA

Alvera Meuti, una mujer de 84 años, murió debido a un cuadro de hipotermia después de quedar sola en el patio de un geriátrico en Cleveland, Ohio, bajo temperaturas extremas. La residente salió por una puerta de emergencia cercana a su habitación, que se cerró y se trabó, dejando a la mujer expuesta al frío sin que el personal lo notara. Su familia presentó denuncias contra la enfermera a cargo y la administración del centro por negligencia grave, de acuerdo con Law & Crime.

Los reportes judiciales indican que la enfermera responsable asumió que Meuti había salido con su familia, sin realizar revisiones adicionales para localizarla. Solo horas más tarde, al percatarse de su ausencia y comprobar que no estaba con sus familiares, notificó a las autoridades. Lamentablemente, cuando la policía llegó, Meuti ya había fallecido.

El caso ha generado conmoción entre residentes y familiares de otros adultos mayores, quienes cuestionan los protocolos de seguridad dentro de los geriátricos en Estados Unidos. La investigación busca determinar si hubo omisión de procedimientos estándar para garantizar la protección de los pacientes durante la noche.

¿Cómo ocurrió la tragedia en el geriátrico?

Según los informes, Alvera Meuti logró salir de su habitación por una puerta de emergencia sin supervisión. La puerta se cerró automáticamente, dejándola atrapada en el exterior durante la noche. La enfermera no se percató de su ausencia de inmediato y asumió que la residente estaba con su familia. Cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde para salvarla.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of elderly neglect and death.



Alvera Meuti, 84, died of hypothermia after wandering onto a nursing home patio through an unsecured exit door that locked behind her. The incident occurred at the Avenue at Warrensville Care and… pic.twitter.com/ZkZrYFm3TT — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 19, 2026

La exposición prolongada al frío extremo provocó un cuadro fatal de hipotermia, situación que podría haberse evitado con controles más estrictos y protocolos de seguridad nocturna. La familia asegura que el geriátrico tampoco notificó oportunamente la desaparición, retrasando la intervención de los servicios de emergencia.

¿Quién es responsable por la muerte de Alvera Meuti?

La enfermera que supervisaba el turno de la noche enfrenta cargos por homicidio involuntario, mientras que el geriátrico es investigado por posibles omisiones en la atención y supervisión de los residentes.

Los abogados de la familia denuncian negligencia directa, mientras que la defensa sostiene que la enfermera no actuó de manera incorrecta y espera la resolución en los tribunales.

Expertos en seguridad en residencias de adultos mayores destacan que este tipo de incidentes evidencia la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia, especialmente durante la noche, cuando los pacientes más vulnerables pueden estar en riesgo por descuidos o fallas en los protocolos.