Un lago fantasma en California reaparece después de 130 años y se convierte en un problema para las autoridades

El lago Tulare, que desapareció del mapa de California hace 130 años y se consideraba un fantasma de la naturaleza , volvió a llenar el valle de San Joaquín, sorprendiendo a residentes y turistas. Este fenómeno natural ha convertido la zona en un destino inesperado para fotógrafos, exploradores y amantes de la naturalez a, mientras las autoridades evalúan los posibles impactos sobre las comunidades y el ecosistema local.

¿Qué era el lago Tulare antes de desaparecer?

Antes de su desaparición, el lago Tulare era el lago de agua dulce más grande al oeste del río Misisipi. Ubicado en el sur del Valle de San Joaquín, el lago ocupaba una cuenca cerrada sin salida natural, lo que permitía que el agua se extendiera ampliamente durante los períodos húmedos. Se alimentaba de ríos que transportaban el deshielo de la Sierra Nevada, incluyendo los ríos Kings, Tule, Kaweah y Kern.

Durante el siglo XIX, los registros históricos del lago fantasma de Tulare en California muestran que el lago moldeaba el clima regional, sostenía vastos humedales y jugaba un papel central en el transporte y la producción de alimentos.

¿Qué dice la ciencia sobre el resurgimiento del lago Tulare?

La desaparición del lago se debió principalmente a la irrigación a gran escala y la recuperación de tierras para la agricultura, más que al secado natural. Tras la Fiebre del Oro, los ríos que alimentaban al lago fueron desviados hacia canales y embalses. Para 1890, prácticamente había desaparecido como masa de agua permanente, y su lecho se transformó en tierras de cultivo altamente productivas.

Sin embargo, su reciente resurgimiento ha traído consecuencias inesperadas. La inundación que le devolvió la vida inundó 38.000 hectáreas de granjas, afectando cultivos de almendras, pistachos, algodón y cereales. Aunque esta repoblación de agua favorece el ecosistema local, también ha generado desafíos significativos para la agricultura y las comunidades cercanas.

El regreso del lago Tulare representa un fenómeno natural extraordinario: especies de fauna local, como patos, ranas y aves acuáticas, han vuelto a repoblar la zona, mientras que expertos analizan las implicancias ambientales y económicas de esta resurrección histórica.