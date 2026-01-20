Estados Unidos bajo cero: Clima invernal provoca caos en Michigan y cubre de nieve el norte de Florida

Una poderosa ráfaga de clima invernal ha dividido a Estados Unidos en dos escenarios extremos. La situación en el Medio Oeste es crítica. En el condado de Allegan, Michigan, la visibilidad cero causó una colisión en cadena que obligó a las autoridades a utilizar autobuses escolares para rescatar a conductores atrapados bajo temperaturas gélidas.

En el “Estado del Sol”, la sorpresa fue mayúscula. Condados como Escambia y Santa Rosa amanecieron con hasta dos pulgadas de nieve, transformando las playas de Pensacola en paisajes blancos. Aunque en Tallahassee la acumulación fue menor debido al calor del suelo, la persistencia de estas temperaturas bajo cero (freezing point) en estados como Georgia y Florida marca un hito histórico, repitiendo el patrón de la tormenta récord de enero de 2025.

¿Es normal que nieve en Florida?

No, es extremadamente raro. El meteorólogo Kristian Oliver señaló que, aunque ocurre un evento de este tipo cada varios años, tener nevadas significativas en dos inviernos consecutivos (2025 y 2026) es una anomalía climática para la región. Normalmente, lugares como Houston o Nueva Orleans no ven nieve, pero este frente frío ha roto esa norma.

¿Qué es el “efecto lago” que causó el accidente en Michigan?

Es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando aire muy frío pasa sobre las aguas más cálidas de un lago (en este caso, los Grandes Lagos), recogiendo humedad que luego se deposita como nieve intensa y repentina en la orilla opuesta. Esto crea muros de nieve blanca ("whiteouts") que reducen la visibilidad a cero en segundos, siendo la causa principal del desastre vial en la ruta 196.