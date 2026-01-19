Los nuevos emojis que podrían aparecer en tu teléfono en este 2026

El Consorcio Unicode , responsable de estandarizar los emojis en el mundo, dio un primer paso para ampliar el lenguaje visual en celulares. Sin anuncio oficial y de forma discreta, la organización actualizó sus archivos internos con nueve prototipos de emojis que seguramente llegarán en la versión Emoji 18.0, programada para 2026.

Squinting Face, Pickle, and Lighthouse Among New Emoji Coming to iOS https://t.co/NmXNBQnJVE pic.twitter.com/JoVoXNvjC5 — MacRumors.com (@MacRumors) January 9, 2026

Estos diseños aún no están confirmados, pero anticipan la evolución de la comunicación en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, Instagram y otras plataformas. Unicode ya definió los “candidatos” que evaluará en los próximos meses, con el objetivo de sumar símbolos a los más de 3.600 existentes en el estándar global.

La presentación oficial de Emoji 18.0 suele realizarse en septiembre, por lo que aún se encuentra en un proceso de revisión que podría modificar o descartar algunos de los diseños preliminares.

¿Cuáles son los emojis propuestos para 2026?

Según los archivos preliminares del consorcio, los nueve posibles emojis son:

Cara con los ojos entrecerrados

Pulgar apuntando hacia la izquierda

Pulgar apuntando hacia la derecha

Mariposa monarca

Pepinillo

Faro

Meteorito

Goma de borrar

Red con asa

Estos símbolos buscan ampliar la expresión cotidiana, combinando gestos, objetos, naturaleza y elementos abstractos. Su uso puede variar entre conversaciones informales, contextos educativos y ambientes laborales.

¿Todos los emojis propuestos serán aprobados?

Que los emojis aparezcan en los archivos internos de Unicode no garantiza su inclusión final. El consorcio recibe propuestas de diversos grupos y expertos, pero solo algunos superan el proceso de aprobación. Durante la revisión, ciertos diseños pueden modificarse, fusionarse o eliminarse antes de la presentación oficial.

Incluso si se aprueban, la incorporación en smartphones no será inmediata. Empresas como Apple, Google, Samsung y Microsoft adaptan los diseños de Unicode a su estilo visual. Estas versiones personalizadas requieren revisión adicional antes de integrarse en sistemas operativos, por lo que algunos usuarios podrían esperar meses adicionales para ver los nuevos emojis en su teclado, según el modelo de celular y soporte de software.

Emoji 18.0 promete expandir las formas de comunicación digital y, aunque aún se encuentra en fase de evaluación, los nueve prototipos ofrecen un vistazo a las tendencias de expresión visual para 2026.