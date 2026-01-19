Trabajadores de la construcción saltan por los techos para huir de una redada de ICE

El incidente ocurrió el miércoles 14 de enero, cuando un vehículo sin identificación se detuvo frente a una vivienda en remodelación. Testigos relatan que agentes tácticos descendieron y subieron rápidamente por escaleras hacia el techo. El video muestra cómo dos de los obreros, presas del pánico, arriesgan su integridad física saltando distancias considerables hacia propiedades adyacentes para evitar la captura.

¿Es legal que ICE realice redadas en sitios de construcción?

Sí. Bajo la actual administración, las redadas en lugares de trabajo han regresado como una táctica prioritaria para disuadir la contratación de mano de obra indocumentada. Expertos advierten que este tipo de operativos no solo ponen en riesgo la seguridad física de los trabajadores (como se ve en el video), sino que amenazan con paralizar el sector de la construcción y elevar los costos de vivienda debido a la súbita escasez de personal.

¿Qué pasó con los trabajadores que saltaron?

Lograron escapar. El informe de ABC7 y Univision confirma que los agentes no lograron interceptar a los hombres que huyeron por los tejados. Sin embargo, el miedo persiste: el contratista mencionó que el ambiente laboral se ha transformado en uno de alerta constante, donde “ya no se trabaja a gusto” por temor a que cualquier vehículo desconocido sea una patrulla de inmigración.