Steam y Epic sorprenden en Estados Unidos con seis juegos completos gratis para PC

Las principales plataformas de distribución digital para videojuegos en PC lanzaron promociones especiales que permiten acceder a seis títulos completos sin costo. Steam y Epic Games Store habilitaron estas ofertas de manera simultánea, ofreciendo una selección variada que incluye propuestas independientes y una saga reconocida dentro del género de sigilo. Para acceder a los juegos, solo es necesario contar con una cuenta activa en cada plataforma.

Las promociones tienen carácter temporal, pero una vez reclamados, los videojuegos quedan asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario. No se requiere instalar los títulos de inmediato ni suscribirse a servicios pagos. Esta iniciativa está orientada tanto a jugadores habituales como a quienes buscan ampliar su catálogo digital sin realizar una inversión económica.

Steam, la tienda desarrollada por Valve, es conocida por su amplio ecosistema que integra comunidad, guías, mods y mercado de objetos. En esta ocasión, ofrece cuatro juegos independientes que pueden descargarse de manera gratuita durante un período limitado, sumando diversidad de géneros y estilos a la biblioteca personal.

¿Qué juegos gratuitos se pueden conseguir en Steam?

La selección de Steam incluye cuatro propuestas que priorizan la exploración, el ingenio y la experiencia individual. Space Station: Beyond es una aventura de exploración espacial centrada en la gestión de una estación ubicada en el espacio profundo. El título se apoya en una narrativa que avanza a partir de las decisiones estratégicas del jugador.

KUMASAMA presenta una experiencia de acción minimalista, con combates rápidos y mecánicas directas. El juego se enfoca en la habilidad, la agilidad y la precisión, ofreciendo partidas dinámicas de corta duración. Por su parte, Pneuma es un título de puzles en primera persona que pone el énfasis en la observación y el razonamiento lógico, con escenarios diseñados para fomentar la exploración y la resolución de enigmas.

La lista se completa con Lumi & The Lost Tablets, un juego de plataformas y rompecabezas de ritmo pausado, destacado por su apartado visual y su propuesta contemplativa. Estas opciones permiten sumar experiencias variadas sin costo, aunque Steam suele renovar este tipo de promociones en pocos días.

Epic Games Store, principal competidora de Steam, mantiene una estrategia basada en promociones semanales y la entrega de juegos completos de forma gratuita. En esta oportunidad, la plataforma ofrece dos títulos pertenecientes a una misma saga, orientada a jugadores que prefieren el sigilo y la planificación.

¿Cuáles son los juegos gratis disponibles en Epic Games Store?

Epic Games Store permite descargar Styx: Master of Shadows y Styx: Shards of Darkness, dos entregas centradas en la infiltración y el uso inteligente del entorno. Ambos juegos proponen escenarios amplios, habilidades especiales y múltiples caminos para completar cada misión, priorizando la discreción por sobre el enfrentamiento directo.

La saga Styx se caracteriza por recompensar la observación, la paciencia y la estrategia, ofreciendo desafíos que requieren analizar cada situación antes de actuar. Esta promoción estará disponible hasta el 22 de enero, fecha límite para reclamar los títulos y asegurarlos de manera permanente en la cuenta del usuario.

¿Cómo reclamar los juegos gratis en Steam y Epic Games?

El proceso para obtener estos videojuegos es sencillo y similar en ambas plataformas. Primero, es necesario crear una cuenta en Steam y/o Epic Games Store, en caso de no contar con una. Luego, se debe iniciar sesión desde el navegador o la aplicación oficial, buscar los títulos en la sección de promociones o mediante el buscador y seleccionar la opción “Añadir a la biblioteca” u “Obtener gratis”.

No es obligatorio descargar los juegos en el momento. Una vez reclamados, quedan vinculados a la cuenta y pueden instalarse en cualquier momento. Estas promociones responden a la competencia entre plataformas por atraer y fidelizar usuarios, ofreciendo incentivos que amplían la base de jugadores activos.

Las ofertas de Steam y Epic Games Store son temporales y pueden modificarse sin previo aviso. Reclamar estos seis videojuegos gratuitos representa una oportunidad para ampliar la biblioteca digital y acceder a nuevas experiencias sin costo adicional.