Un alivio para enfermos terminales: proponen pagos inmediatos del SSDI

La congresista Diana Harshbarger y el senador Mike Lee, de Estados Unidos reintrodujeron un proyecto de ley que busca modificar el acceso a los beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) para pacientes con enfermedades terminales. De aprobarse, la Ley de Acceso Inmediato para Enfermos Terminales eliminaría el período de espera de cinco meses que enfrentan los beneficiarios antes de recibir sus pagos mensuales.

When a worker is disabled by a terminal illness, they have to wait 5 MONTHS for SSDI benefits to kick in.



For many, that’s simply too long to wait.



My Immediate Access for the Terminally Ill Act with @RepHarshbarger cuts this red tape to get Americans the help they need,… — Mike Lee (@SenMikeLee) January 15, 2026

Actualmente, los estadounidenses que no pueden trabajar debido a una enfermedad terminal deben esperar cinco meses para comenzar a recibir los beneficios del SSDI, incluso si su esperanza de vida es menor que este período. Este retraso puede generar dificultades financieras, pérdida de ahorros y afectar la calidad de vida de los solicitantes y sus familias en sus últimos meses.

La legislación propuesta busca resolver esta situación permitiendo el acceso inmediato a los pagos, garantizando que los beneficiarios puedan cubrir sus necesidades básicas sin retrasos.

¿Quiénes serían elegibles para el acceso inmediato?

El proyecto de ley se aplicaría a estadounidenses discapacitados que padecen una enfermedad incluida en la Lista de Subsidios Compasivos del Seguro Social. Estos pacientes tienen una enfermedad sin cura conocida y una expectativa de vida promedio de cinco años o menos desde la fecha del diagnóstico.

Según la propuesta, los beneficiarios podrían elegir recibir sus pagos de inmediato con una reducción del 7%, o mantener el período de espera actual de cinco meses para obtener el monto completo. Esta opción ofrecería flexibilidad y alivio económico a quienes enfrentan condiciones críticas.

¿Qué apoyo tiene la legislación?

Grupos de defensa de pacientes, como la Organización Nacional de Representantes de Reclamantes de Seguridad Social (NOSSCR) y Patients Rising, han respaldado la medida. David Camp, asesor principal de políticas de NOSSCR, señaló que muchos solicitantes fallecen o pierden sus recursos mientras esperan los cinco meses reglamentarios, lo que hace crucial la eliminación del período de espera para los más vulnerables.

La propuesta también cuenta con potencial apoyo bipartidista, lo que podría acelerar su aprobación. Expertos consideran que, dado que busca mejorar el acceso a beneficios para un grupo específico de pacientes, tiene mayores probabilidades de avanzar más rápido que otras reformas generales de la Seguridad Social.

¿Qué impacto tendría la aprobación?

De aprobarse, la ley permitiría que los pacientes terminales accedan a sus beneficios de SSDI de manera inmediata, mejorando su estabilidad financiera y calidad de vida. Asimismo, se mantiene la responsabilidad fiscal, ya que la opción de pago inmediato implicaría una ligera reducción del 7% en los beneficios.

La Ley de Acceso Inmediato para Enfermos Terminales representa un cambio significativo en la política de la Seguridad Social, ofreciendo alivio económico y tranquilidad a estadounidenses que enfrentan enfermedades graves y de rápida progresión.