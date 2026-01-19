Un niño murió de hambre en Luisiana: El caso que ha provocado indignación en EUA

Un niño de 5 años murió de hambre después de sufrir desnutrición extrema, pesando apenas 8,6 kilos (19 libras) al ser hallado inconsciente en una gasolinera de Geismar, Luisiana.

La policía arrestó a sus padres por homicidio por negligencia de Marley Perilloux, mientras las autoridades iniciaron investigaciones para proteger a sus hermanos y esclarecer las condiciones de abandono que sufrió el menor.

Los hechos ocurrieron la noche del 1 de enero cuando la pareja llamó al 911 tras trasladar al niño a un vehículo. Los agentes intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que llegaran los servicios de emergencia, pero la víctima fue declarada muerta poco después en un hospital cercano.

Al inspeccionar la vivienda familiar, los investigadores encontraron condiciones insalubres y peligrosas para los otros tres menores que vivían allí.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué descubrieron las autoridades al inspeccionar el hogar de Marley y sus hermanos?

Al ingresar a la vivienda familiar, los investigadores encontraron un ambiente insalubre y peligroso que evidenciaba la negligencia grave hacia los menores. Había colchones sucios colocados directamente en el suelo, basura acumulada por toda la casa y ausencia de condiciones mínimas de higiene.

El análisis policial también reveló que los padres no proporcionaban alimentación adecuada ni atención médica básica, lo que contribuyó al deterioro físico severo del niño fallecido.

Tras estos hallazgos, los padres fueron detenidos sin derecho a fianza, mientras los otros tres niños fueron retirados del hogar y puestos bajo custodia estatal.

El caso ha generado conmoción en toda la comunidad de Luisiana y ha reabierto el debate sobre la protección infantil, según reportes de medios. Autoridades locales y expertos en bienestar infantil han señalado que situaciones como la de Marley evidencian la necesidad de intervenciones más tempranas para prevenir tragedias similares y garantizar la seguridad de los menores.