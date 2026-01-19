Multas y sanciones por usar el metro de Nueva York sin pagar

En Nueva York, cada vez son más visibles los intentos de evasión del pago del metro, una práctica que ha llamado la atención de autoridades y pasajeros. Videos que circulan en redes sociales muestran a individuos arrojando chaquetas, bufandas u otras prendas de ropa sobre los sensores de las nuevas puertas de pago de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), logrando abrirlas y pasar sin abonar la tarifa correspondiente.

Los usuarios que realizan esta maniobra no saltan las barreras físicamente, sino que aprovechan los sensores electrónicos para activar la apertura de las puertas y eludir el cobro. Las imágenes se han viralizado, generando alarma entre quienes cumplen con la tarifa y ponen en riesgo el financiamiento del transporte público.

@fox5newyork The MTA's new subway gates are no match for this hat trick ♬ original sound - FOX 5 NY

La MTA ha señalado que este tipo de comportamientos constituye una violación de las normas del sistema y puede derivar en sanciones económicas y judiciales. Inspectores del organismo realizan controles aleatorios para identificar a quienes evaden el pago, utilizando tanto cámaras de seguridad como patrullas en estaciones y trenes.

¿Qué sanciones enfrentan los pasajeros que evaden el pago del metro?

El sistema de transporte de Nueva York cuenta con medidas para sancionar a quienes evaden la tarifa. Las multas por no pagar el pasaje están reguladas por la MTA y varían según la frecuencia y gravedad de la infracción.

En una primera infracción, los pasajeros suelen recibir una advertencia, especialmente si no tienen antecedentes de evasión, lo que permite a los inspectores educar sobre el pago correcto y las reglas del sistema.

Si el pasajero incurre en una segunda falta dentro de un periodo de cuatro años, la multa puede ascender a aproximadamente 100 dólares, aunque el monto puede variar según la estación y si se aplica el programa Fair Fares para tarifas reducidas.

Las terceras o posteriores infracciones pueden generar sanciones de 150 dólares o más por cada incidente. En casos repetidos o graves, los agentes pueden emitir citaciones judiciales, e incluso, hay antecedentes de arrestos relacionados con la evasión de pago. Las autoridades advierten que estos sistemas de control buscan garantizar seguridad y financiamiento del transporte público, no solo recaudar dinero.