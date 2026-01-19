Más de 9.000 instituciones evaluadas: estos son los bancos mejor calificados en EUA

Diversos bancos y cooperativas de crédito regionales de Estados Unidos fueron reconocidos en 2026 por su desempeño financiero, calidad de atención y experiencia digital. El ranking America’s Best Regional Banks and Credit Unions 2026 , elaborado por Newsweek junto a Plant-A Insights Group , evaluó a más de 9.000 instituciones financieras del país para identificar a las más destacadas a nivel regional.

Congratulations to our Rankin County Team on winning Best Financial Institution, Linda Nowell on winning Best Commercial Lender and Melissa Usry Grobe on being named Best Mortgage Lender at @hometownmagazines Rankin’s Best of the Best! pic.twitter.com/arSTsbONGu — Community Bank (@MyCommBank) January 17, 2026

El análisis se basó en indicadores de salud financiera, encuestas independientes de clientes, reseñas públicas y evaluación de aplicaciones móviles. A partir de estos criterios, se seleccionaron bancos y cooperativas con fuerte presencia local y altos niveles de satisfacción entre sus usuarios.

¿Qué instituciones financieras se destacan en 2026?

CommerceWest Bank fue incluido por su fortaleza financiera y enfoque en el servicio al cliente. Addition Financial Credit Union obtuvo el reconocimiento por tercer año consecutivo, destacándose por la experiencia de sus miembros. SELCO Community Credit Union alcanzó una calificación de cinco estrellas, posicionándose entre las mejor evaluadas del país.

Central Pacific Bank fue valorado por su rol en la economía local de Hawái, mientras que Penn Community Bank repitió presencia en el ranking gracias a su atención personalizada. Republic Bank & Trust Company logró su tercer reconocimiento consecutivo, y Navigant Credit Union se mantuvo como la única institución de Rhode Island incluida en la lista.

¿Por qué se destacan los bancos y cooperativas regionales?

Las entidades regionales suelen ofrecer una relación más cercana con sus clientes, decisiones crediticias adaptadas a la comunidad y un conocimiento profundo de las economías locales. Estos factores influyen directamente en la satisfacción de los usuarios y en la estabilidad de las instituciones.

El ranking también destacó el equilibrio entre servicios digitales y atención personalizada, un aspecto clave en la evaluación de 2026.

¿Cómo se elaboró el ranking de Newsweek?

La clasificación combinó datos financieros públicos, estudios de mercado independientes, análisis de reputación digital y evaluaciones de experiencia móvil. El objetivo fue identificar instituciones con desempeño consistente y alto nivel de confianza entre sus clientes.

Los bancos y cooperativas regionales reconocidos en 2026 reflejan la importancia de la banca local dentro del sistema financiero estadounidense, ofreciendo alternativas sólidas frente a las grandes entidades nacionales.