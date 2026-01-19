Libertad bajo fianza o prisión preventiva: El dilema legal que rodea el caso de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos que enfrenta en Estados Unidos durante su primera comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, aunque expertos consultados por CNN indican que su equipo aún podría solicitar la libertad bajo fianza en la próxima audiencia programada para el 17 de marzo.

La declaración de “no culpable” marca el inicio formal del proceso judicial, en el que la Fiscalía presentará evidencia que incluye videos, llamadas interceptadas y comunicaciones digitales para demostrar el alto riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados.

Durante la audiencia, los abogados de Maduro pudieron revisar parcialmente las pruebas y planificar la estrategia de defensa. Según especialistas legales, este tipo de audiencia permite interrogar a agentes de la DEA, conocer detalles sobre testigos y registros clave, y preparar el enfoque jurídico frente a los cargos de narcotráfico, conspiración y otros delitos federales graves.

El penalista internacional Jared Genser señaló que, aunque la ley estadounidense contempla una presunción a favor de la fianza, los jueces deben evaluar la gravedad de los delitos, el peso de las pruebas, el perfil del acusado y el peligro de liberarlo.

En el caso de Maduro, todos estos factores juegan en su contra: enfrenta acusaciones extremadamente graves, dispone de recursos prácticamente ilimitados y está vinculado a violaciones sistemáticas de derechos humanos durante su mandato.

¿Quiénes son los 120 funcionarios de Maduro en la lista negra de Estados Unidos?

Estados Unidos mantiene en su lista negra del Departamento del Tesoro a más de 120 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro , señalados por corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Estas sanciones buscan restringir operaciones financieras y comerciales con ciudadanos y empresas estadounidenses, ejerciendo presión sobre el círculo cercano al presidente venezolano y limitando sus recursos económicos.

Entre los nombres más destacados se encuentran Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, quienes han sido vinculados directamente con la represión estatal y prácticas antidemocráticas. Otros miembros importantes incluyen a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, Justicia y Paz, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, figuras clave en la toma de decisiones dentro del régimen.