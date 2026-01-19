La conmovedora despedida de un militar 18 años antes de morir en la intervención de EUA en Venezuela

Saúl Pereira Martínez, de 18 años, fue uno de los militares que murió en la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, la madrugada del 3 de enero. El joven estaba en una de las zonas de bombardeo y alcanzó a realizar una despedida para su madre con palabras emotivas en un momento que ella recuerda con dolor mientras visita su tumba en Caracas, de acuerdo con un reportaje realizado por ABC News.

Pereira había terminado su turno de guardia en el Fuerte Tiuna, la instalación militar donde Maduro se encontraba esa noche, y estaba destacado como miembro de la Guardia de Honor tras haber completado su entrenamiento inicial en diciembre.

La madre del militar, Natividad Martínez, recuerda haber recibido un mensaje de su hijo alrededor de las 2 de la madrugada, cuando cayeron las primeras explosiones retumbaron cerca de la base militar en Caracas : él le dijo que la amaba y le pidió que cuidara de sus dos hermanos, de dos y nueve años, antes de colgar el teléfono.

Familiares y conocidos visitaron el Cementerio General del Sur en Caracas para llevar flores, recordar anécdotas y rendir tributo al joven , a quien describen como “un hombre valiente” mientras compartían recuerdos de su vida y su vocación militar.

¿Cuál fue el contexto de la operación militar en Caracas?

La operación militar en la que murió Saúl Pereira Martínez ocurrió la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una acción en territorio venezolano con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro, según reportó ABC News , citando fuentes oficiales en Washington. El operativo se desarrolló en distintos puntos estratégicos de Caracas, incluida el área del Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares del país.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la acción formó parte de una estrategia para ejecutar una orden judicial relacionada con acusaciones previas contra el mandatario venezolano. Sin embargo, el despliegue militar generó enfrentamientos y bombardeos en zonas donde se encontraban unidades de seguridad venezolanas, lo que derivó en múltiples víctimas.

Aunque desde Estados Unidos se aseguró inicialmente que se trató de una operación “precisa” y sin bajas civiles, el Ministerio de Defensa en Caracas informó que al menos 83 personas murieron, entre ellas 47 militares venezolanos y 32 agentes de seguridad cubanos. Estas cifras fueron divulgadas tras los primeros balances oficiales, mientras continuaban las labores de identificación de víctimas y evaluación de daños.