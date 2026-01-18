Los estados de EUA donde se prohíbe que los estudiantes usen teléfonos en las escuelas

Nueva Jersey se unió a la lista de estados que prohíben el uso de teléfonos en las escuelas, luego de que el gobernador Phil Murphy firmara una ley que busca garantizar un entorno de aprendizaje con menos distracciones dentro de las aulas. La medida entrará en vigor a partir del año escolar 2026-2027.

El mandatario estatal explicó que el objetivo es transformar las escuelas en espacios de participación e interacción, libres de pantallas que afecten el rendimiento académico de los estudiantes. La restricción aplicará durante el horario regular de clases, en el autobús escolar y en eventos académicos, con excepciones limitadas.

Gov. Murphy to sign law banning cellphones in New Jersey public schools https://t.co/EWh1blZtZM pic.twitter.com/HF2deNfyHH — Eyewitness News (@ABC7NY) January 8, 2026

Murphy destacó que distritos del estado ya habían implementado políticas similares con resultados positivos. La iniciativa también cuenta con el respaldo de su sucesora, Mikie Sherrill, quien asumirá el cargo el 20 de enero y expresó su apoyo a mantener las escuelas como espacios seguros y libres de teléfonos móviles.

¿Qué estados de Estados Unidos ya prohíben o limitan el uso de teléfonos en las escuelas?

Hasta ahora, 37 estados de Estados Unidos y Washington DC han aprobado leyes o normativas que restringen el uso de teléfonos teléfonos y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, de acuerdo con ABC News . Sin embargo, no todas las medidas han entrado en vigor de forma inmediata.

Entre los estados que ya aplican o han anunciado restricciones se encuentran Nueva Jersey, Nueva York, California, Florida, Texas, Virginia y Carolina del Norte, donde las autoridades educativas buscan reducir distracciones y mejorar el rendimiento académico.

Sin embargo, no todas las autoridades estatales aplican esta medida de la misma manera. Los teléfonos están prohibidos durante toda la jornada escolar en 19 de los estados y el Distrito de Columbia, aunque Georgia y Florida imponen tales prohibiciones "de timbre a timbre" o solo desde el jardín de infantes hasta el octavo grado.

De esta forma, aunque en la mayoría de los casos las prohibiciones se aplican durante el horario escolar, algunas entidades permiten excepciones por razones médicas, educativas o de seguridad.