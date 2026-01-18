Nueva York activa plan de emergencia ante la intensa nevada de las últimas horas

La ciudad de Nueva York activó este domingo su plan de emergencia invernal ante un sistema rápido de nevada que mantiene en alerta a millones de residentes en los cinco condados. Las autoridades advirtieron que la combinación de nieve, frío y humedad puede complicar la movilidad urbana durante buena parte de la jornada dominical, especialmente en las primeras horas del día y al final de la tarde.

We are activating the city’s Winter Weather Emergency Plan, and issuing a Travel Advisory for Sunday.



Today, some parts of the city could see up to 1 inch of snow. Snow should move out by mid to late afternoon.



Tomorrow, Sunday, snow is expected to begin around 5 or 6 am and… — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) January 17, 2026

De acuerdo con los pronósticos más recientes, se espera que durante este domingo se precipite cerca de una pulgada de nieve en sectores de la ciudad, con la posibilidad de acumulaciones mayores en áreas puntuales donde las nevadas pueden ser más intensas. Aunque los modelos apuntan a que se tratará de un evento de baja a moderada intensidad, el descenso en las temperaturas favorecerá que la nieve se adhiera a superficies frías y genere condiciones resbalosas en calles, aceras y puentes elevados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nueva York se prepara para una gran nevada

Las autoridades locales, encabezadas por la oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York (NYC Emergency Management), emitieron un aviso de viaje para este domingo e instaron a la población a reducir los desplazamientos no esenciales mientras se desarrolla la nevada. El aviso se complementa con una advertencia de clima invernal del Servicio Nacional de Meteorología, que proyecta periodos de nieve moderada capaces de dejar acumulaciones de hasta una pulgada en buena parte de la ciudad, con intervalos en los que la caída podría intensificarse.

Como parte del plan de emergencia, el Departamento de Saneamiento desplegó centenares de camiones esparcidores de sal y equipos preparados para activar las quitanieves en caso de que la acumulación supere los umbrales establecidos. Las cuadrillas trabajan desde la madrugada para prepratar carreteras principales, puentes, autopistas y carriles bici, con el objetivo de evitar la formación de placas de hielo que puedan provocar accidentes y grandes atascos en hora pico.

Las proyecciones señalan que la nieve podría comenzar a caer desde muy temprano, alrededor de las primeras horas de la mañana, y mantenerse de forma intermitente hasta el atardecer, con dos ventanas de mayor intensidad durante el día. Aunque el volumen total no sería extremo para los estándares invernales de Nueva York, el problema radica en que se trata del primer episodio de acumulación significativa de la temporada, lo que toma por sorpresa a muchos conductores y peatones que todavía no se han adaptado a manejar bajo estas condiciones.

Recomendaciones oficiales ante la nevada

Ante la activación del plan de emergencia, las autoridades pidieron a los residentes evitar manejar si no es estrictamente necesario y, en caso de salir, planificar recorridos con mayor tiempo y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la ciudad de Nueva York. Recomendaron seguir las actualizaciones de NYC Emergency Management y del Servicio Nacional de Meteorología, además de revisar el estado del transporte público antes de salir de casa, dado que podrían registrarse retrasos por la nevada.

Para quienes deban conducir, se aconseja mantener distancia extra con otros vehículos, reducir la velocidad y evitar frenadas bruscas, ya que una pulgada de nieve húmeda puede ser suficiente para volver resbalosas las vías, especialmente en rampas, salidas de autopista y pasos elevados. Las autoridades también insisten en retirar nieve y hielo de parabrisas, techos y luces de los autos, usar luces bajas en todo momento y no bloquear el paso de los camiones de sal ni de los servicios de emergencia.

En el caso de los peatones, las autoridades sanitarias y de emergencia piden usar calzado con buena tracción, caminar con paso corto y firme, y evitar distracciones con el teléfono celular al cruzar calles congeladas o mojadas. También recomiendan vestir en capas, cubrir cabeza, manos y cuello para prevenir la hipotermia, y estar atentos a las zonas donde los propietarios todavía no han limpiado aceras, ya que los parches de hielo negro pueden ser difíciles de detectar y causar caídas graves.

Los responsables del plan de invierno en Nueva York subrayaron además la importancia de revisar a vecinos mayores, personas con movilidad reducida y familias vulnerables durante esta nevada. Sugieren que, si es posible, se ayude a limpiar entradas y escaleras, compartir información sobre refugios o centros de calentamiento en caso de fallas eléctricas, y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al 911 o al 311 para incidencias no urgentes.

Por último, las autoridades recordaron que la activación del plan de emergencia no significa que la ciudad se detenga, sino que Nueva York entra en un modo reforzado de respuesta para mitigar el impacto de la nevada. Invitaron a la población a seguir con sus actividades dominicales solo si es seguro hacerlo, aprovechar el transporte público cuando esté disponible y, en la medida de lo posible, permanecer en casa mientras pasan las horas de mayor intensidad del evento invernal.