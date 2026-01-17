Agentes de ICE dejan ciego a manifestante tras disparar contra su rostro en una protesta en Santa Ana

Britain Rodríguez, un hombre de 31 años y residente del condado de Orange, asegura que un disparo de agentes federales durante una protesta contra ICE en Santa Ana California lo dejó ciego de un ojo. El caso vuelve a encender el debate sobre el uso de fuerza “menos letal” en manifestaciones y el impacto que estas tácticas pueden tener en la comunidad latina.

This 21 year old from Santa Ana is now permanently blind in one eye after hours of surgery. ICE had fired a a non-lethal round from close range.https://t.co/9BQlIryKCn — Marcus d’Osint (@WarFrontIntel) January 14, 2026

Rodríguez, de origen latino, afirma que estaba con otros manifestantes cuando los oficiales abrieron fuego para dispersar a la gente y un proyectil lo impactó directo en el rostro, provocándole una lesión de gravedad en el ojo izquierdo.

“Recuerdo que caí al suelo y sentí como si mi ojo explotara dentro de mi cabeza”, narró en declaraciones recogidas por medios locales, mientras su entorno asegura que no hubo una advertencia clara antes de los disparos.

En un video al que tuvo acceso Los Ángeles Times , se observa a Rodríguez en el suelo, sujetándose la cara y gritando de dolor, mientras repite que ya no ve y nota la sangre en su mano. Ese material se ha convertido en una pieza clave para entender la secuencia de los hechos, en medio de versiones encontradas sobre lo ocurrido afuera del edificio federal en Santa Ana.

Protesta contra ICE termina con heridos de gravedad

La jornada de protesta reunió a cientos de personas que marcharon y corearon consignas contra ICE, en un contexto de indignación por operativos migratorios y denuncias de abuso de autoridad. Con el paso de las horas, el grupo se redujo y, de acuerdo con el testimonio de quienes estuvieron ahí, la tensión escaló cuando agentes federales se acercaron a la multitud.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvieron, a través de su vocería, que una “turba” lanzó piedras, botellas y fuegos artificiales y que dos agentes resultaron heridos, además de reportar detenciones. Sin embargo, participantes de la manifestación y un portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana indicaron que el único enfrentamiento físico del que tuvieron conocimiento fue el lanzamiento de conos naranjas hacia los agentes.

¿Cómo son los proyectiles que está utilizando ICE para dispersar protestas?

En manifestaciones, los llamados proyectiles “menos letales” (también conocidos como proyectiles de impacto cinético) suelen ser municiones diseñadas para golpear a distancia y causar dolor o incapacitación sin usar fuego real, y pueden estar hechos de goma o plástico, además de variantes tipo “bean bag” (bolsas de tela con perdigones).

Algunos modelos incluso pueden incorporar sustancias adicionales —como pintura o agentes irritantes— y, por diseño, se consideran “menos letales” por su menor velocidad y/o por tener una superficie de impacto más amplia que una bala convencional.

Pero “menos letales” no significa “seguros”: estos proyectiles pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte, sobre todo cuando se disparan a corta distancia, cuando se usan de forma indiscriminada contra una multitud o cuando impactan zonas vulnerables como la cabeza y, especialmente, los ojos tal como lo demuestra el caso de Rodríguez.