Clima severo en EUA provoca caos en vuelos: Múltiples cancelaciones y demoras en aeropuertos
Los pasajeros enfrentan tiempos de espera prolongados por vuelos cancelados, mientras las aerolíneas trabajan para minimizar el impacto en los itinerarios
Los viajes aéreos en Estados Unidos continúan sufriendo interrupciones importantes, con 68 vuelos cancelados y 516 retrasos reportados este martes en varios aeropuertos del país.
Entre los más afectados se encuentran el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare (ORD) y el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ), de acuerdo con portales informativos.
En LAX, uno de los aeropuertos más transitados del país, se registraron 44 retrasos y 7 cancelaciones. Las aerolíneas más afectadas son United Airlines, Air Canada, SkyWest y KLM, quienes reportaron tanto cancelaciones como retrasos significativos. Factores como el alto volumen de pasajeros, los cuellos de botella operativos y las condiciones climáticas adversas, incluyendo tormentas eléctricas y niebla, han prolongado los tiempos de embarque y despegue, especialmente en vuelos internacionales.
En Chicago O’Hare, otro centro de conexiones crítico, se reportaron 39 retrasos y 3 cancelaciones , con una tasa de retraso del 30 % y cancelaciones del 5 %.
¿Por qué se producen cancelaciones y retrasos masivos en aeropuertos de Estados Unidos?
Las interrupciones en los aeropuertos estadounidenses suelen tener tres causas principales. En primer lugar, el clima severo es determinante: tormentas de nieve, lluvia helada, tormentas eléctricas y niebla reducen la visibilidad y obligan a limitar las salidas y aterrizajes, afectando directamente la programación de vuelos.
En segundo lugar, la congestión aeroportuaria agrava los retrasos. Aeropuertos con alto tráfico, como LAX y O’Hare, enfrentan largas filas de aeronaves y pasajeros, lo que genera cuellos de botella en el embarque, la asistencia en tierra y la preparación de vuelos, especialmente en horas punta.
Por último, la escasez de personal, sobre todo en operaciones terrestres, contribuye a que los tiempos de respuesta sean más largos. Esto se traduce en retrasos en la atención a pasajeros y aeronaves, afectando la puntualidad de vuelos y generando cancelaciones en cadena.
