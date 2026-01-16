Clima severo en EUA provoca caos en vuelos: Múltiples cancelaciones y demoras en aeropuertos

Los viajes aéreos en Estados Unidos continúan sufriendo interrupciones importantes, con 68 vuelos cancelados y 516 retrasos reportados este martes en varios aeropuertos del país.

Entre los más afectados se encuentran el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare (ORD) y el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ), de acuerdo con portales informativos.

Los pasajeros enfrentan tiempos de espera prolongados por vuelos cancelados, mientras las aerolíneas trabajan para reorganizar vuelos y minimizar el impacto en los itinerarios.

En LAX, uno de los aeropuertos más transitados del país, se registraron 44 retrasos y 7 cancelaciones. Las aerolíneas más afectadas son United Airlines, Air Canada, SkyWest y KLM, quienes reportaron tanto cancelaciones como retrasos significativos. Factores como el alto volumen de pasajeros, los cuellos de botella operativos y las condiciones climáticas adversas, incluyendo tormentas eléctricas y niebla, han prolongado los tiempos de embarque y despegue, especialmente en vuelos internacionales.

En Chicago O’Hare, otro centro de conexiones crítico, se reportaron 39 retrasos y 3 cancelaciones , con una tasa de retraso del 30 % y cancelaciones del 5 %.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se producen cancelaciones y retrasos masivos en aeropuertos de Estados Unidos?

Las interrupciones en los aeropuertos estadounidenses suelen tener tres causas principales. En primer lugar, el clima severo es determinante: tormentas de nieve, lluvia helada, tormentas eléctricas y niebla reducen la visibilidad y obligan a limitar las salidas y aterrizajes, afectando directamente la programación de vuelos.

En segundo lugar, la congestión aeroportuaria agrava los retrasos. Aeropuertos con alto tráfico, como LAX y O’Hare, enfrentan largas filas de aeronaves y pasajeros, lo que genera cuellos de botella en el embarque, la asistencia en tierra y la preparación de vuelos, especialmente en horas punta.

Por último, la escasez de personal, sobre todo en operaciones terrestres, contribuye a que los tiempos de respuesta sean más largos. Esto se traduce en retrasos en la atención a pasajeros y aeronaves, afectando la puntualidad de vuelos y generando cancelaciones en cadena.