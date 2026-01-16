Después de casi 20 años, resuelven el misterio de un exalcalde desaparecido en Washington

Los restos óseos hallados en una playa remota de Washington han sido identificados como los de Edwin Asher , exalcalde de una ciudad de Oregon que desapareció en 2006.

El hallazgo pone fin a un misterio que duró más de 20 años , gracias a la investigación forense y la genealogía genética, que permitió a los expertos confirmar la identidad de los restos y esclarecer parte de la historia del político desaparecido.

Los restos óseos hallados en una playa remota de Taholah, Washington. El contexto de la noticia remite a la desaparición de Asher, quien tenía 72 años al momento de perderse mientras pescaba cangrejos en Tillamook Bay, Oregon, el 5 de septiembre de 2006.

Human remains found on a Washington beach in 2006, initially unidentified, were recently identified as Clarence Edwin "Ed" Asher, a former mayor of Fossil, Oregon, who vanished while crabbing in Tillamook Bay that year, bringing closure to a long-cold case solved through DNA and… pic.twitter.com/5rkkj7oKX6 — @JosetteCaruso Josette Caruso (@JosetteCaruso_) January 14, 2026

¿Cómo permitió la genealogía genética resolver el caso de un alcalde desaparecido hace 20 años?

Las primeras búsquedas no arrojaron resultados, y las autoridades lo declararon legalmente muerto ese mismo año. Casi dos décadas después, en enero de 2026, la coincidencia genética con un familiar permitió poner nombre al caso registrado como “Grays Harbor County John Doe (2006)”, poniendo fin al enigma que había dejado a la familia y la comunidad en incertidumbre.

El proceso de identificación involucró muestras de ADN enviadas a Othram, donde los científicos desarrollaron un perfil genético completo a partir de los restos. Posteriormente, se comparó con los perfiles de posibles familiares para intentar encontrar una coincidencia.

Tras meses de análisis, los científicos lograron confirmar la identidad de los restos mediante la correspondencia con un pariente directo de Asher, poniendo fin al misterio de más de 20 años y que impactó en su momento a la comunidad.

NBC News y otras fuentes oficiales destacaron que este proceso de secuenciación y comparación genética llevó varios meses, culminando con la confirmación oficial a la familia y a la comunidad local.