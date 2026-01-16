“Rituales de santería y brujerías”: Revelan supuestos documentos sobre ritos para controlar a Maduro

Un reportaje publicado por el portal Libertad Digital revela que documentos federales atribuidos a Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, sostienen que Cuba habría destinado elevadas sumas de dinero a rituales religiosos y prácticas espirituales con el presunto objetivo de mantener influencia y controlar a Nicolás Maduro.

El manuscrito fue entregado ante la Audiencia Nacional de España antes de la extradición de Carvajal a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra detenido y colabora con la justicia federal.

Según el documento, Maduro habría sido “sometido a un control espiritual por Fidel Castro”, un proceso que, de acuerdo con el texto, incluyó un bautismo en Cuba.

Por esa presunta influencia, el texto sostiene que a Maduro se le habrían “permitido y perdonado” decisiones consideradas desastrosas.

El documento también hace referencia a pagos millonarios vinculados a rituales religiosos. En uno de los pasajes más llamativos, se afirma que Maduro habría ordenado el traslado de un ministro de Finanzas en un avión de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, con 500,000 dólares en efectivo para cubrir el costo de uno de estos rituales.

¿Qué relación ha tenido el chavismo con la santería y otras creencias espirituales?

Las referencias a santería, brujería y prácticas espirituales dentro del poder venezolano no son nuevas. A lo largo de los años, investigaciones periodísticas y testimonios han señalado que el chavismo ha mantenido una relación recurrente con creencias esotéricas, tanto durante el mandato de Nicolás Maduro como en el de su antecesor, Hugo Chávez.

Chávez, quien públicamente se declaraba cristiano, fue relacionado en múltiples ocasiones con espiritismo, videntes y rituales de santería, según diversos reportes periodísticos. Estas versiones describen la presencia de asesores espirituales en entornos cercanos al poder y la realización de ceremonias privadas con supuestos fines de protección política, sanación o legitimación simbólica.

El periodista y escritor venezolano David Placer, autor del libro El dictador y sus demonios: la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela, documentó estas prácticas tanto en el entorno de Chávez como en el de Maduro. Placer ya había abordado este tema desde 2015, detallando lo que calificó como “las extrañas creencias del chavismo” y su influencia dentro del régimen, un fenómeno que vuelve a cobrar relevancia tras la difusión de los documentos atribuidos a Carvajal.