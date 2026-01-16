Nueva deducción fiscal en Estados Unidos de $6.000 dólares beneficia a personas mayores de 65 años

Una nueva deducción fiscal dirigida a estadounidenses de 65 años o más podría representar un alivio económico relevante para millones de contribuyentes durante la próxima temporada de impuestos. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas ( AARP ), esta medida podría incrementar los reembolsos fiscales en un promedio de $670 dólares por persona en 2025, aunque algunos contribuyentes podrían obtener un beneficio considerablemente mayor.

Seniors: This one’s for you. Taxpayers 65 and older may qualify for a new #IRS tax deduction. Now that’s aging to perfection. Check if you're eligible: https://t.co/5lV6cRVeCW pic.twitter.com/fL9mJthMGH — IRSnews (@IRSnews) January 16, 2026

Según estimaciones del organismo, los adultos mayores ubicados en el tramo impositivo del 22%, es decir, quienes perciben ingresos aproximados entre $44.000 dólares y el límite de elegibilidad de la deducción, podrían ahorrar hasta $1.320 dólares por contribuyente. La deducción adicional forma parte de la nueva ley de impuestos y gastos aprobada por legisladores republicanos, conocida como la “big, beautiful bill”.

La cifra promedio de ahorro se basa en un análisis elaborado en 2025 por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, que evaluó el impacto de esta deducción sobre los ingresos disponibles de los adultos mayores. La exención fiscal estará vigente hasta 2028, lo que implica cuatro años consecutivos de alivio tributario.

¿Quiénes pueden acceder a la nueva deducción fiscal para mayores de 65 años?

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos ( IRS ), pueden optar a esta deducción las personas que hayan cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 2025. El beneficio asciende a $6.000 dólares por contribuyente elegible y a $12.000 dólares en el caso de parejas casadas que cumplan con los requisitos.

La deducción está sujeta a límites de ingresos. Los contribuyentes solteros mayores de 65 años pueden acceder al monto completo si su ingreso bruto ajustado modificado fue inferior a $75.000 dólares. En el caso de las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, el umbral se fija en $175.000 dólares para recibir la deducción total.

A partir de esos montos, la deducción se reduce gradualmente a razón de seis centavos por cada dólar adicional de ingreso. El beneficio se elimina por completo para contribuyentes solteros con ingresos superiores a $175.000 dólares y para parejas casadas que superen los $250.000 dólares anuales.

Además, para calificar es necesario contar con un número de Seguro Social autorizado para trabajar, según detalla la firma especializada H&R Block.

¿Cómo se aplica la deducción y a quiénes beneficia?

La deducción de $6.000 dólares está disponible tanto para quienes detallan sus impuestos como para quienes optan por la deducción estándar. En 2025, esta última asciende a $15.750 dólares para contribuyentes solteros y a $31.500 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

Este nuevo beneficio se suma a una deducción adicional ya existente de $2.000 dólares para personas mayores. En conjunto, esto permite que los contribuyentes solteros mayores de 65 años puedan deducir hasta $23.750 dólares, mientras que las parejas casadas pueden alcanzar un total de $46.700 dólares, de acuerdo con H&R Block.

La deducción no se aplica de manera directa a las prestaciones del Seguro Social, que continúan sujetas al impuesto federal sobre la renta. Sin embargo, al reducir el ingreso imponible total, la medida puede proteger una mayor porción de los ingresos del contribuyente y generar un mayor reembolso o una menor carga fiscal.

Desde AARP advierten que uno de los principales desafíos será informar adecuadamente a los adultos mayores sobre la existencia de este beneficio, especialmente de cara al inicio de la temporada de impuestos. El IRS comenzará a aceptar declaraciones a partir del 26 de enero.

Según la organización, muchos adultos mayores enfrentan dificultades para afrontar el aumento del costo de medicamentos, alimentos y otros gastos básicos, lo que ha llevado a algunos a continuar trabajando más allá de lo previsto. En este contexto, la deducción fiscal representa un apoyo relevante para mejorar su situación financiera.

H&R Block también señala que los estadounidenses que aún no reciben beneficios del Seguro Social pueden igualmente reclamar la deducción de $6.000 dólares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.