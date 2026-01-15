Contratista del Pentágono filtraba información a Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que su administración ha encarcelado a un “informante” acusado de revelar información clasificada sobre las operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela.

¿Qué reveló la filtración que enfureció a Trump?

Trump no especificó el contenido exacto, las filtraciones recientes han expuesto detalles sensibles sobre la logística y la inteligencia detrás de la “agresión militar masiva” en Caracas y los estados Miranda y La Guaira. Estas revelaciones podrían haber comprometido la seguridad operativa de las fuerzas estadounidenses o expuesto canales diplomáticos secretos en medio de la crisis venezolana.

¿Quién es la periodista señalada por publicar información clasificada?

Hannah Natanson, reportera del Washington Post, fue el blanco del operativo matutino. El Departamento de Justicia sostiene que ella “obtenía y reportaba información clasificada ilegalmente”, aunque legalmente el foco del crimen recae sobre el contratista que robó los documentos. El allanamiento busca cerrar el círculo de evidencia contra Pérez-Lugones, pero sienta un precedente intimidatorio para el periodismo de investigación.