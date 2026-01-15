Grok da marcha atrás: la IA de X bloquea imágenes semidesnudas de personas reales

Grok , el sistema de inteligencia artificial desarrollado por xAI para la red social X, modificó el funcionamiento de su herramienta de generación de imágenes tras enfrentar cuestionamientos sociales, mediáticos y judiciales en distintas regiones del mundo. Ya los usuarios no pueden crear ni editar imágenes de personas reales para mostrarlas semidesnudas o con prendas reveladoras, como bikinis.

Keir Starmer was offended by a bikini photo



That sentence alone should tell you how weird this got



After grok controversy and Elon posting those bikini images



UK officials started floating the idea of restricting Grok and X



Sounds dramatic. Sounds tough. Sounds unrealistic… pic.twitter.com/qEStay2lji — gavelsv.patron (@gavelsvtw) January 11, 2026

La decisión fue comunicada oficialmente por la compañía y responde a una serie de controversias vinculadas al uso de la inteligencia artificial para producir contenidos visuales sin consentimiento. La función de generación de imágenes de Grok había ganado notoriedad porque permitía, mediante simples solicitudes, crear o alterar fotografías de personas reales, tanto figuras públicas como individuos anónimos, lo que derivó en la circulación de imágenes sexualizadas.

¿Qué cambios aplicó X en la generación de imágenes de Grok?

Entre las modificaciones implementadas, X limitó la posibilidad de crear o manipular imágenes mediante la mención directa a la cuenta Grok dentro de la plataforma. A partir de ahora, esta función queda restringida a los suscriptores, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y facilitar la identificación de responsabilidades en caso de uso indebido de la herramienta.

Además, la compañía incorporó bloqueos geográficos específicos. De acuerdo con su propio comunicado, se “geobloqueó la capacidad de todos los usuarios para generar imágenes de personas reales en bikini, ropa interior y prendas similares en aquellas jurisdicciones donde es ilegal”. Esta medida busca adecuar el funcionamiento de la inteligencia artificial a los marcos legales vigentes en distintos países.

¿Funcionan las nuevas restricciones para evitar imágenes sexualizadas?

Pese a los anuncios oficiales, algunos medios especializados pusieron en duda la efectividad inmediata de las barreras tecnológicas. The Verge informó que, tras realizar pruebas con cuentas gratuitas, fue posible generar imágenes de personas en bikini incluso después de la entrada en vigor de las restricciones anunciadas por xAI y X.

Estos resultados evidencian posibles limitaciones técnicas en la implementación inicial de los bloqueos, aunque la empresa no brindó detalles adicionales sobre ajustes futuros ni sobre plazos para corregir estas inconsistencias.

¿Qué investigaciones y prohibiciones enfrenta Grok a nivel internacional?

La decisión de limitar la generación de imágenes sexualizadas se produce en un contexto de creciente presión legal. Diversos sectores denunciaron el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes no consentidas, incluyendo casos que involucraron a menores de edad y adultos sin exposición pública.

Malasia e Indonesia fueron los primeros países en prohibir el uso de Grok debido a la creación de imágenes desnudas o semidesnudas. En paralelo, se anunciaron investigaciones en Francia, Reino Unido, Australia, Irlanda e India, además de actuaciones en el ámbito de la Comisión Europea, muchas de ellas centradas en la generación de imágenes sexualizadas y deepfakes de menores.

En su comunicado oficial, X reafirmó su política de “tolerancia cero” frente a la explotación sexual infantil, la desnudez no consentida y cualquier contenido sexual no deseado. La empresa aseguró que elimina de forma prioritaria el material que infringe sus normas, reporta cuentas vinculadas a contenido ilegal y coopera con las autoridades correspondientes.