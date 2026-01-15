Una filtración grave enciende las alarmas de la Casa Blanca: Arrestan a un informante por revelar secretos de la operación en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las autoridades federales arrestaron a un individuo acusado de promover la filtración de información clasificada y secretos sobre las operaciones militares vinculadas a Venezuela. Según reportes de medios estadounidenses, las autoridades afirmaron que el sospechoso ya se encuentra en prisión mientras continúa la investigación.

Según explicó, el individuo fue identificado como un contratista del Pentágono, acusado de retener de forma ilegal información clasificada relacionada con operaciones en Venezuela, y fue puesto bajo custodia tras una orden ejecutada por el FBI.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo Trump sobre el informante sobre la operación de Venezuela?

Trump señaló que el detenido “probablemente pasará mucho tiempo en prisión” y reiteró que su administración no tolerará la divulgación de información clasificada que, a su juicio, pueda poner en riesgo a las fuerzas armadas o la seguridad del país

El mandatario destacó ante los medios que la investigación permanece abierta y que las autoridades siguen “tras la pista” de otros posibles implicados en la divulgación no autorizada de datos sensibles.

🚨 BREAKING: The leaker on President Trump's Venezuela operations has been PUT IN JAIL, and more leakers are being hunted down



FAFO.



"The leaker was found, and is in jail RIGHT NOW. The leaker on Venezuela. A very bad leaker." 🔥



"Will probably be in jail for a LONG TIME." pic.twitter.com/Ve401dx4q3 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 14, 2026

¿Qué se sabe sobre la operación militar en Caracas que resultó en la captura de Maduro?

La operación militar en Caracas, denominada Operación Resolución Absoluta por las autoridades estadounidenses, fue una incursión de fuerzas especiales de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026 que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con informes oficiales, la misión incluyó ataques aéreos y maniobras coordinadas para neutralizar defensas antiaéreas y permitir el ingreso de tropas que detuvieron a ambos y los trasladaron posteriormente fuera del país para enfrentar cargos penales en Estados Unidos.

El operativo, que requirió la participación de más de 150 aeronaves y unidades de élite, provocó explosiones reportadas en varias zonas de la capital y otras localidades cercanas, así como interrupciones en los servicios básicos, según fuentes periodísticas que cubrieron los acontecimientos de madrugada.