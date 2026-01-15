Falla SOS de Verizon: Así indica la compañía que los usuarios pueden recuperar la señal

Miles de usuarios de Verizon en Estados Unidos han experimentado problemas de conectividad con teléfonos que muestran únicamente el modo “SOS” o sin señal.

La interrupción comenzó alrededor de las 12:30 p. m., del miércoles (hora del Este), y rápidamente se multiplicaron los reportes en redes sociales, así como en plataformas de monitoreo de fallas, donde Down Detector llegó a registrar más de 180,000 reportes en su punto más alto.

The outage has been resolved. If customers are still having an issue, we encourage them to restart their devices to reconnect to the network. For those affected, we will provide account credits. Details will be shared directly with customers. We sincerely apologize for the… — Verizon News (@VerizonNews) January 15, 2026

Verizon confirmó la situación poco después de la 1:00 p. m. y, tras varias horas de actualizaciones parciales, informó alrededor de las 9:00 p. m. que su equipo estaba trabajando sin descanso para restaurar el servicio y que se otorgarían un beneficio de $20 de compensación a los clientes afectados.

Finalmente, este jueves, la compañía anunció que la interrupción había sido resuelta, aunque recomendó a los usuarios ciertos pasos en sus dispositivos si seguían presentando problemas de conectividad.

Yesterday, we did not meet the standard of excellence you expect and that we expect of ourselves. To help provide some relief to those affected, we will give you a $20 account credit that can be easily redeemed by logging into the myVerizon app. You will receive a text message… — Verizon News (@VerizonNews) January 15, 2026

¿Qué deben hacer los usuarios de Verizon si su teléfono sigue en modo SOS después de la falla?

Si los teléfonos de Verizon todavía muestran el modo SOS o carecen de señal tras la interrupción, la compañía recomienda reiniciar los dispositivos como primer paso para restaurar la conectividad.

Verizon explica que este procedimiento permite que los teléfonos se reconecten automáticamente a la red y recuperen las barras de señal. Aunque gran parte del servicio ya fue restaurada, algunos dispositivos requieren este reinicio para aplicar las correcciones implementadas en la red y sincronizarse correctamente.

En los casos en que reiniciar el dispositivo no funcione, Verizon sugiere que los usuarios verifiquen la configuración de red, asegurándose de que la selección automática de red esté activada y que los datos móviles estén habilitados.

La empresa advirtió que los problemas podrían persistir temporalmente en algunas áreas, dependiendo de la cobertura y de la cantidad de usuarios que se conecten simultáneamente a la red tras la interrupción. Por ello, recomienda seguir las indicaciones oficiales y mantener los dispositivos actualizados con la versión de software más reciente.

Si los inconvenientes continúan, Verizon aconseja contactar con su soporte técnico para recibir asistencia personalizada. La compañía destacó que se otorgarán créditos a los clientes afectados y que sus equipos seguirán monitoreando la red hasta garantizar que todos los usuarios recuperen el servicio completo.