Estados Unidos concreta la primera venta de petróleo venezolano por $500 millones de dólares

Estados Unidos ha completado su primera venta de petróleo venezolano, valorada en $500 millones de dólares , como parte de un acuerdo energético con Caracas alcanzado a principios de enero, informó un funcionario estadounidense. La transacción se enmarca en un plan más amplio y se espera que se concreten ventas adicionales de crudo en los próximos días y semanas, detalló una fuente oficial del gobierno.

🇺🇸🇻🇪 | EE.UU. completa la primera venta de petróleo venezolano bajo su control, por valor de 500 millones de dólares, dice funcionario. pic.twitter.com/q9UKgIp7LV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 15, 2026

La Casa Blanca no ha divulgado extensamente los detalles financieros de la operación, pero medios citan fuentes gubernamentales que indican que los ingresos generados por la venta se mantienen en cuentas bancarias bajo control estadounidense, con la principal ubicada en Qatar como un punto neutral para el movimiento de fondos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe sobre la primera venta de petróleo venezolano por parte de EEUU?

Según informes de agencias internacionales, el gobierno estadounidense completó la primera ronda de ventas de crudo venezolano bajo un acuerdo estimado en $2.000 millones de dólares. La transacción inicial, de unos $500 millones, fue confirmada por un funcionario del Ejecutivo y recogida por medios como Reuters.

El funcionario añadió que se prevé la realización de ventas adicionales en un horizonte cercano, sin especificar volúmenes ni compradores concretos. El uso de cuentas controladas por Estados Unidos para almacenar los ingresos por las ventas es parte de un marco financiero diseñado para asegurar supervisión sobre los recursos.

¿Qué contexto rodea las ventas de petróleo venezolano?

La venta se produce en medio de un contexto en el que el gobierno del presidente Donald Trump ha expresado su intención de aprovechar las vastas reservas petroleras venezolanas tras su intervención en el país sudamericano a principios de enero. El precio del crudo y las reacciones de mercados energéticos han sido observados en relación con este movimiento.

Fuentes especializadas señalan que el petróleo venezolano se ha ofrecido con ciertos descuentos respecto a otras referencias internacionales, como los futuros del crudo Brent, lo que puede influir en la demanda de refinerías, entre ellas ubicadas en la Costa del Golfo de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense también ha mantenido conversaciones continuas con compañías petroleras sobre posibles inversiones en la infraestructura energética venezolana, aunque no se han anunciado compromisos concretos de estas empresas hasta el momento.