Calendario de eclipses lunares 2026 en EUA: Cuándo y dónde ver el próximo eclipse lunar

El 2026 traerá consigo varios fenómenos astronómicos, entre ellos los eclipses lunares, que captarán la atención de aficionados y curiosos en Estados Unidos y otras regiones del mundo. Este evento está previsto entre los días 2 y 4 de marzo y promete ser uno de los más espectaculares del año.

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar, de acuerdo con el portal Space.com.

On March 3, a spectacular total lunar eclipse will occur, transforming the moon into a glowing "Blood Moon" for 82 minutes.



This ghostly copper-red color happens because the Earth's atmosphere filters out blue light, allowing only the reddish hues of every global sunrise and… pic.twitter.com/VwIg7H9nkE — Science And Nature (@InterestingSci1) January 10, 2026

La Luna adquiere entonces un tono rojizo o cobrizo, un fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”, que puede apreciarse a simple vista y despierta la fascinación de millones de observadores en todo el planeta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y desde dónde se verá el eclipse lunar total de marzo 2026?

Los eclipses lunares totales de marzo serán visibles de principio a fin en Estados Unidos. Fases parciales podrán observarse en Latinoamérica, Asia, Oceanía y algunas regiones del Pacífico. En Europa, por el contrario, no será visible.

La fase de totalidad comenzará aproximadamente a las 7:04 a.m. hora del Este (EDT), alcanzará su punto máximo a las 7:33 a.m. EDT y finalizará a las 8:02 a.m. EDT, con una duración total de 5 horas y 39 minutos, incluyendo las fases parciales y penumbrales.

Este evento representa una oportunidad única para quienes disfrutan de la observación astronómica, ya que no requiere equipamiento especializado y puede apreciarse a simple vista. El uso de binoculares o pequeños telescopios permite además ver detalles de la superficie lunar.

¿Qué esperar del eclipse parcial de agosto 2026 y cómo observarlo?

Entre los días 27 y 28 de agosto, un eclipse lunar parcial permitirá a los observadores disfrutar de un espectáculo más sutil, con solo una parte de la Luna entrando en la sombra profunda de la Tierra. Este fenómeno será visible de principio a fin en Norteamérica y Sudamérica, así como parcialmente en Europa y África.

El eclipse parcial comenzará alrededor de las 10:33 p.m. EDT del 27 de agosto, alcanzará su punto máximo poco después de la medianoche y finalizará a la 1:51 a.m. EDT del 28 de agosto, con una duración total de 5 horas y 38 minutos, incluida la fase penumbral.

Aunque no es necesario equipo especial para observar los eclipses lunares, se recomienda buscar un lugar despejado, y en caso de noches frías, vestirse adecuadamente y contar con mantas, sillas y bebidas calientes para disfrutar cómodamente del espectáculo.