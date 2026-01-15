Calendario de eclipses lunares 2026 en EUA: Cuándo y dónde ver el próximo eclipse lunar
El calendario de eclipses lunares 2026 incluye un eclipse total y uno parcial visibles desde Estados Unidos. Estas son las fechas donde podrán observarse
El 2026 traerá consigo varios fenómenos astronómicos, entre ellos los eclipses lunares, que captarán la atención de aficionados y curiosos en Estados Unidos y otras regiones del mundo. Este evento está previsto entre los días 2 y 4 de marzo y promete ser uno de los más espectaculares del año.
Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar, de acuerdo con el portal Space.com.
On March 3, a spectacular total lunar eclipse will occur, transforming the moon into a glowing "Blood Moon" for 82 minutes.— Science And Nature (@InterestingSci1) January 10, 2026
This ghostly copper-red color happens because the Earth's atmosphere filters out blue light, allowing only the reddish hues of every global sunrise and… pic.twitter.com/VwIg7H9nkE
La Luna adquiere entonces un tono rojizo o cobrizo, un fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”, que puede apreciarse a simple vista y despierta la fascinación de millones de observadores en todo el planeta.
¿Cuándo y desde dónde se verá el eclipse lunar total de marzo 2026?
Los eclipses lunares totales de marzo serán visibles de principio a fin en Estados Unidos. Fases parciales podrán observarse en Latinoamérica, Asia, Oceanía y algunas regiones del Pacífico. En Europa, por el contrario, no será visible.
La fase de totalidad comenzará aproximadamente a las 7:04 a.m. hora del Este (EDT), alcanzará su punto máximo a las 7:33 a.m. EDT y finalizará a las 8:02 a.m. EDT, con una duración total de 5 horas y 39 minutos, incluyendo las fases parciales y penumbrales.
Este evento representa una oportunidad única para quienes disfrutan de la observación astronómica, ya que no requiere equipamiento especializado y puede apreciarse a simple vista. El uso de binoculares o pequeños telescopios permite además ver detalles de la superficie lunar.
¿Qué esperar del eclipse parcial de agosto 2026 y cómo observarlo?
Entre los días 27 y 28 de agosto, un eclipse lunar parcial permitirá a los observadores disfrutar de un espectáculo más sutil, con solo una parte de la Luna entrando en la sombra profunda de la Tierra. Este fenómeno será visible de principio a fin en Norteamérica y Sudamérica, así como parcialmente en Europa y África.
El eclipse parcial comenzará alrededor de las 10:33 p.m. EDT del 27 de agosto, alcanzará su punto máximo poco después de la medianoche y finalizará a la 1:51 a.m. EDT del 28 de agosto, con una duración total de 5 horas y 38 minutos, incluida la fase penumbral.
Aunque no es necesario equipo especial para observar los eclipses lunares, se recomienda buscar un lugar despejado, y en caso de noches frías, vestirse adecuadamente y contar con mantas, sillas y bebidas calientes para disfrutar cómodamente del espectáculo.
