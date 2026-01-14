Le disparó a su exnovio por no haber pagado el Internet: Ahora enfrenta cadena perpetua en Wisconsin

Un hombre en Oshkosh, Wisconsin, disparó y mató a su exnovio tras una discusión por la factura de Internet, según reportaron las autoridades locales.

El sospechoso, identificado como Willie Rollins, de 32 años, enfrenta ahora cadena perpetua obligatoria si es declarado culpable del homicidio intencional en primer grado y posesión de metanfetamina tras el tiroteo fatal ocurrido el 5 de enero.

Las autoridades informaron que Rollins se entregó voluntariamente al Departamento de Policía de Oshkosh poco después del crimen, llevando un arma de fuego y admitiendo que había matado a su exnovio, quien fue hallado con una herida de bala en la cabeza y posteriormente declarado con muerte cerebral.

La policía también confirmó que Rollins estaba en posesión de metanfetamina , droga que él admitió consumir tras entrar en depresión por la situación de la pareja.

Willie Rollins confessed to police that he shot and killed his boyfriend during an argument about finances and paying bills, according to a criminal complaint. Rollins, 32, was charged with first-degree intentional homicide and meth possession. https://t.co/Lsvh4Dkt4Y — WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) January 12, 2026

Una relación de 10 años: ¿cómo terminó en asesinato en Wisconsin?

Según la denuncia penal, la discusión comenzó después de que la víctima llevara el enrutador de Internet a la habitación de Rollins, generando un debate sobre quién debía pagar la factura.

El conflicto escaló cuando Rollins golpeó a la víctima varias veces con una silla de oficina antes de dispararle dos veces, provocando la muerte inmediata.

La víctima había convivido con Rollins durante aproximadamente 10 años y se habían mudado juntos desde Colorado a Wisconsin hace seis años. Aunque se habían separado hace un año, continuaban viviendo en la misma casa, lo que permitió que el conflicto por las cuentas de Internet derivara en violencia mortal.

¿Cómo influyó la metanfetamina en el crimen del exnovio?

La combinación de la discusión por el dinero y el consumo de metanfetamina habría contribuido a la escalada de violencia, según la policía.

Los registros también revelaron que Rollins temía ser expulsado de la casa y que estaba preocupado por continuar pagando la factura, ya que la víctima no le permitía colaborar con otros gastos.

El caso se encuentra bajo investigación, y Rollins tiene prevista una audiencia preliminar el 22 de enero, con el juez Bryan Keberlein y la fiscal Amanda Lynn Folger a cargo. La policía y los fiscales analizan ahora todas las pruebas para determinar la cadena de hechos y preparar la acusación formal que podría derivar en cadena perpetua.