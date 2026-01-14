Saks Global se declara en bancarrota y sacude al mercado del lujo en Estados Unidos

Saks Global , el conglomerado de grandes almacenes de lujo que agrupa a Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman y Neiman Marcus, solicitó protección por bancarrota en Estados Unidos . Se trata de uno de los mayores colapsos del sector minorista desde la pandemia, apenas un año después de concretarse la operación que buscaba consolidar una potencia en el mercado del lujo.

Luxury retailer Saks Global has filed for bankruptcy, preparing to reposition itself after obtaining about $1.75 billion in financing commitments. ABC News' Rebecca Jarvis reports.https://t.co/X6U1IAMw4g pic.twitter.com/YLYwcV667M — ABC News Live (@ABCNewsLive) January 14, 2026

La presentación judicial abre un escenario de incertidumbre para una de las marcas más emblemáticas del comercio estadounidense. Sin embargo, la compañía informó el miércoles por la mañana que sus tiendas permanecerán abiertas por el momento, luego de cerrar un paquete de financiación por $1,750 millones de dólares y anunciar un cambio en su conducción ejecutiva.

Saks Global confirmó que Geoffroy van Raemdonck, ex director ejecutivo de Neiman Marcus, asumirá como nuevo CEO en reemplazo de Richard Baker. Baker, presidente ejecutivo y principal impulsor de la estrategia de adquisiciones que incrementó el endeudamiento del grupo, había tomado el cargo de CEO a comienzos de este año.

¿Por qué Saks Global solicitó protección por bancarrota?

De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Houston, Texas, los activos y pasivos de Saks Global se estiman entre $1,000 y $10,000 millones de dólares. La empresa explicó en su presentación que la solicitud busca ganar tiempo para negociar una reestructuración de deuda con acreedores o evaluar una posible venta. En caso de no prosperar ese proceso, el cierre de operaciones aparece como una alternativa.

La compañía sostuvo que la demanda de productos de lujo no es el problema central. Según indicó, las dificultades están vinculadas a la disponibilidad de inventario y a la pérdida de confianza de los proveedores, factores que impactaron directamente en la operación diaria.

¿Qué impacto tuvo la pandemia y el cambio del mercado de lujo?

Saks Fifth Avenue, fundada en 1867 por Andrew Saks y reconocida por vender marcas exclusivas como Chanel, Cucinelli y Burberry, no logró una recuperación completa tras la pandemia de Covid-19. El avance del comercio online y la decisión de muchas marcas de fortalecer sus canales directos al consumidor redujeron el rol tradicional de los grandes almacenes.

Durante el último año, Saks enfrentó problemas para cumplir con pagos a proveedores, lo que derivó en retención de inventario y estanterías con menor oferta. Esta situación habría impulsado a parte de los clientes hacia competidores como Bloomingdale’s, que reportó un sólido desempeño en 2025.

¿Cómo influyó la fusión con Neiman Marcus en la crisis?

El acuerdo que integró a Neiman Marcus sumó deuda en un contexto de desaceleración de las ventas globales de lujo. Saks Global, que emplea a unas 17,000 personas, ya había recaudado 600 millones de dólares y reestructurado deuda a mediados de 2025. No obstante, los incumplimientos con proveedores y las interrupciones en el flujo de productos dejaron a la empresa con severas restricciones de liquidez de cara a 2026, profundizando su fragilidad financiera.