Atención clientes de T-Mobile: llega un nuevo cargo a tu factura

T-Mobile confirmó un nuevo incremento en sus cargos mensuales al anunciar que va a subir la Tarifa de Recuperación de Programas Regulatorios y Operadores de Telecomunicaciones, que comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero. Según informó la compañía en una actualización publicada en su sitio web, la tarifa para las líneas de voz pasará de $3.99 a $4.49 dólares, mientras que en las líneas de internet móvil el cargo aumentará de $1.60 a $2.10 dólares por línea.

El ajuste impactará únicamente en los clientes que tengan planes que no incluyen impuestos ni cargos. Aquellos usuarios con planes anteriores que ya contemplan estos conceptos en el precio final no verán modificaciones en el monto de sus facturas mensuales. La empresa señaló que esta tarifa busca recuperar determinados costos, como cargos de otras operadoras y gastos asociados al financiamiento y al cumplimiento de regulaciones gubernamentales.

Este nuevo aumento se produce luego de una serie de cambios aplicados por T-Mobile durante el año pasado que modificaron de forma significativa su estructura de precios y planes. Estas decisiones generaron reacciones negativas entre parte de sus clientes y derivaron en cancelaciones de servicio.

¿Qué cambios aplicó T-Mobile en sus planes durante el último año?

En abril del año pasado, la compañía incrementó en $5 dólares el precio mensual de algunos de sus planes más antiguos y elevó la tarifa regulatoria que los clientes pagan cada mes. Posteriormente, en junio, T-Mobile retiró oficialmente los planes Go5G y comenzó a eliminar impuestos y cargos incluidos en determinados planes, lo que modificó el valor final que los usuarios veían reflejado en sus facturas.

Para agosto, la empresa avanzó con la migración de algunos clientes desde planes antiguos hacia el plan Go5G Plus. Estas modificaciones se sumaron a un contexto de ajustes sostenidos que alteraron las condiciones contractuales de una parte de su base de usuarios.

Tras la implementación de estas medidas, T-Mobile informó en su reporte de ganancias correspondiente al tercer trimestre de 2025 que la pérdida de clientes de telefonía pospago aumentó tres puntos básicos en comparación interanual, un indicador que refleja la cantidad de usuarios que decidieron cancelar su servicio móvil.

¿Cómo impactan las subas de precios en los clientes de telefonía móvil?

El aumento en la pérdida de clientes se da en un escenario marcado por una mayor presión sobre los presupuestos de los consumidores. De acuerdo con una encuesta de WhistleOut realizada el año pasado, muchos estadounidenses optaron por no continuar pagando facturas mensuales elevadas, lo que impulsó el interés por alternativas más económicas, como los operadores móviles virtuales.

El costo promedio de un plan móvil de una sola línea se ubica en $76 dólares mensuales. Además, el 42 % de los clientes de T-Mobile, Verizon y AT&T reportaron aumentos en sus facturas durante el último año, una cifra que supera en siete puntos el promedio general.