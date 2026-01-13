Una mansión y 21 niños: La investigación que genera alarma en Los Ángeles

La policía continúa investigando el caso de una pareja, identificada como Guojun Xuan y Silvia Zhang, la cual criaba en secreto a 21 niños nacidos por gestación subrogada dentro de su mansión en Arcadia, Los Ángeles.

El hallazgo ocurrió tras una investigación que comenzó cuando su hijo de dos meses fue hospitalizado con lesiones de maltrato infantil. La pareja enfrenta investigaciones estatales y federales mientras los menores permanecen bajo custodia estatal, de acuerdo con CBS News.

Durante los últimos seis meses, la pareja tuvo al menos cinco bebés más a través de gestación subrogada en Virginia, Pensilvania y Georgia, todos también bajo custodia estatal.

Además, varias madres sustitutas han iniciado demandas reclamando la custodia de los niños que gestaron, denunciando que fueron engañadas sobre las verdaderas intenciones de la pareja.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cámaras de seguridad muestran el horror

La investigación se intensificó luego de que las autoridades revisaran grabaciones de cámaras de seguridad instaladas dentro de la mansión, las cuales mostraban episodios de violencia física y trato degradante hacia varios de los niños.

Según documentos policiales, en los videos se observa a cuidadores y niñeras golpeando, azotando y obligando a los menores a realizar castigos físicos, mientras otros bebés permanecían sin supervisión adecuada.

Los investigadores señalaron que las imágenes evidencian un patrón de abuso físico y emocional, muy por encima de cualquier forma aceptable de disciplina. En algunas grabaciones, incluso, se aprecia a adultos golpeando a niños pequeños mientras otros menores son forzados a realizar ejercicios como castigo, lo que reforzó las sospechas de maltrato sistemático dentro del hogar.

Las autoridades afirmaron que Guojun Xuan y Silvia Zhang estaban al tanto de lo que ocurría en la vivienda y permitieron que estas prácticas continuaran. El material de video, junto con testimonios de vecinos y reportes médicos, se convirtió en una de las piezas clave de la investigación estatal y federal que sigue en curso.

Una batalla legal

Xuan y Zhang han presentado demandas en cuatro estados de Estados Unidos para reclamar la custodia de los menores y demandan a varias madres sustitutas por incumplimiento de contrato.

Por su parte, algunas de estas madres sostienen que fueron engañadas, creyendo que gestaban hijos para parejas con uno o ningún niño, sin imaginar que formarían parte de una familia tan numerosa.

Las agencias de gestación subrogada implicadas, como Mark Surrogacy y Future Spring Surrogacy, reclutaban a las mujeres a través de Facebook, sin informarles que la pareja controlaba las operaciones desde su hogar y oficinas.

Actualmente, los niños permanecen bajo custodia estatal mientras continúan los litigios, y el caso sigue generando preguntas sobre los motivos y la falta de controles sobre la gestación subrogada.