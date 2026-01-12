Florida discute identificar con una marca a conductores que no son ciudadanos

Legisladores de Florida presentaron un proyecto de ley que propone identificar las licencias de conducir de personas que no son ciudadanas estadounidenses con un distintivo visible “NC”.

La iniciativa busca diferenciar a los conductores ciudadanos de quienes tienen otro estatus migratorio y forma parte de cambios más amplios relacionados con el control de ciudadanía de los migrantes, de acuerdo con reportes de medios locales.

La medida, impulsada por las representantes Jenna Persons-Mulicka y Dana Trabulsy , busca además modificar aspectos del registro de votantes y la verificación de elegibilidad para sufragar. De ser aprobada y firmada por el gobernador Ron DeSantis, entraría en vigor el 1 de julio de 2026 .

Organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración han expresado su preocupación, señalando que estas licencias podrían exponer ciudadanos a discriminación y que los titulares podrían ser sometidos a controles policiales más estrictos. Al mismo tiempo, algunos defensores argumentan que la iniciativa busca garantizar la integridad del sistema electoral.

Cómo funcionaría la marca y sus implicaciones

El proyecto de ley establece que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) verificará el estatus de ciudadanía de cada solicitante.

Quienes no puedan confirmar su estatus serían clasificados como “votantes no verificados” y no podrían participar en elecciones hasta regularizar su situación.

Críticos alertan que esta distinción podría generar problemas de privacidad y trato desigual, afectando incluso a residentes legales. Los expertos advierten que la medida podría ser usada de manera inapropiada en interacciones con autoridades o en situaciones cotidianas.

Por su parte, los legisladores a favor aseguran que el objetivo es fortalecer la seguridad electoral y garantizar que solo los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, aunque reconocen que el tema es sensible y ha desatado un amplio debate público.