Confirman despensas gratis esta semana en Texas y California: revisa fechas y puntos

Acceder a asistencia alimentaria en Estados Unidos es una alternativa disponible para personas y familias de bajos ingresos. Para la semana comprendida entre el 12 y el 17 de enero, dos bancos de alimentos han confirmado entregas de despensas gratuitas en Texas y California, con múltiples puntos de distribución y horarios establecidos.

En Texas, el Banco de Alimentos del Norte de Texas ( North Texas Food Bank, NTFB en inglés), en alianza con su socio Caridades Católicas Dallas, mantiene su programa de entregas semanales de despensas. En California, el FIND Food Bank anunció nuevas fechas de su Mercado Móvil en distintas localidades del sur del estado. Ambas iniciativas buscan facilitar el acceso a alimentos sin costo y sin procesos de inscripción previa.

¿Cómo acceder a las despensas gratuitas del Banco de Alimentos del Norte de Texas?

El Banco de Alimentos del Norte de Texas realiza entregas abiertas a la comunidad sin requerir registro previo ni pago alguno. Las personas interesadas pueden acudir directamente a cualquiera de los puntos de distribución anunciados para la semana del 12 al 17 de enero.

Como parte del proceso de atención, se solicita a los asistentes proporcionar información básica al momento de recibir la despensa. Entre los datos requeridos se encuentra el nombre del beneficiario, el tamaño del grupo familiar y el código postal del lugar de residencia. Estos datos permiten al banco de alimentos organizar la distribución de manera adecuada.

Para esta semana, el NTFB informó un total de 39 entregas programadas en diferentes horarios y ubicaciones del norte de Texas. La atención se realiza por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse con anticipación para asegurar el acceso al beneficio.



Puntos de entrega del NTFB y Caridades Católicas en Texas

-Lunes 12 de enero

9:30 a.m. | Our Lady of San Juan de los Lagos Santa Teresita – Dallas, 75212.

-Martes 13 de enero

9:30 a.m. | Good Shepherd Garland – Garland, 75040

9:30 a.m. | Mt. Gilead Baptist Church – Italy, 76651

9:30 a.m. | Portfolio Resident Fairway Village – Dallas, 75211

9:30 a.m. | Iglesia Amiel – Rose City, 75189

9:30 a.m. | From Ordinary to Extraordinary – Dallas, 75228

11:30 a.m. | Northway Christian Church – Dallas, 75225

1:00 p.m. | David Daniels Elementary – Grand Prairie, 75051

1:00 p.m. | Dominion Life – Plano, 75074

1:00 p.m. | New Birth Baptist Church – Dallas, 75224

-Miércoles 14 de enero

9:30 a.m. | St. Francis (Whitesboro) – Whitesboro, 76273

9:30 a.m. | Sam Rayburn Memorial VA – Bonham, 75418

9:30 a.m. | The Mondello Living – Dallas, 75228

9:30 a.m. | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus – Dallas, 75208

9:30 a.m. | La Misión Ennis – Ennis, 75119

1:00 p.m. | St. Mary’s – Sherman, 75090

1:00 p.m. | St. Patrick Catholic Church – Dallas, 75238

1:00 p.m. | St. Ann – Coppell, 75019

1:00 p.m. | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt High School – Dallas, 75203

-Jueves 15 de enero

9:30 a.m. | Our Lady of Perpetual Help – Dallas, 75235

9:30 a.m. | City of Ferris – Ferris, 75125

9:30 a.m. | Santa Fe Trails Apartments – Dallas, 75231

9:30 a.m. | My New House/New Hope Baptist Church – Ennis, 75119

1:00 p.m. | First Fellowship Baptist Church – Dallas, 75216

1:00 p.m. | Arrington Angels Village Tech Catalyst – Waxahachie, 75165

1:00 p.m. | St. Cecilia – Dallas, 75208

1:00 p.m. | Oasis on the MT CHC – Garland, 75040

1:00 p.m. | Immaculate Conception – Corsicana, 75110

-Viernes 16 de enero

9:30 a.m. | Gaston Christian Center – Dallas, 75243

9:30 a.m. | Faith Fellowship Missionary Baptist Church – Dallas, 75052

9:30 a.m. | Iglesia Episcopal San Bernabé – Garland, 75042

-Sábado 17 de enero

9:30 a.m. | Holy Family – Irving, 75062

9:30 a.m. | Light Church – Mesquite, 75150

9:30 a.m. | Rapha’s World Ministries – Richardson, 75081

9:30 a.m. | Springs Fellowship Church – Dallas, 75217

1:00 p.m. | El Shaddai – Irving, 75061

1:00 p.m. | Praise Embassy – Dallas, 75243

1:00 p.m. | Our Lady of the Lake – Rockwall, 75087

1:00 p.m. | Bruton Terrace Church of Nazareth – Dallas, 75217

¿Qué entregas gratuitas ofrece FIND Food Bank en California esta semana?

En California, el FIND Food Bank funciona como el principal banco de alimentos del sur del estado, con el objetivo de combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. Su cobertura se centra especialmente en la región del desierto, atendiendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

El FIND Food Bank suministra entre el 75% y el 100% del total de alimentos que reciben el 90% de las principales organizaciones de asistencia alimentaria de la región. A través de su programa de Mercado Móvil, apoya mensualmente a un promedio de 120.000 personas.



Puntos de entrega del Mercado Móvil hasta el 17 de enero

-Lunes 12 de enero

Mecca Elementary, 65250 Coahilla St., Mecca. De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

-Miércoles 14 de enero

West Shores, 2381 Shores Hawk, Salton City. De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

-Jueves 15 de enero

P.S. James O. Jessie Desert Highland, 480 W. Tram View, Palm Springs. De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

-Viernes 16 de enero

Las Flores Park, 48400 Van Buren St., Coachella. De 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

-Sábado 17 de enero

Mathis Bros, 81410 Hwy. 111, Indio. De 6:30 a.m. a 8:30 a.m.

Anza Electric Co-Op, 58470 CA 371, Anza. De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

¿Qué otras opciones existen para acceder a comida gratis en California?

Además de las entregas del FIND Food Bank, en California operan otras organizaciones locales que realizan distribuciones semanales de alimentos, como ocurre en el área de San Diego. Estas entidades cuentan con puntos fijos y calendarios que pueden variar según el mes o la semana.

Entre las alternativas disponibles se encuentran el Jacobs & Cushman San Diego Food Bank y Feeding San Diego, ambos con herramientas de búsqueda para localizar el punto de entrega más cercano. No obstante, debido a la presencia de feriados durante esta semana, se recomienda comunicarse directamente con cada organización para confirmar horarios, fechas y posibles cambios en las distribuciones anunciadas.