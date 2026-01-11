Horror en Mississippi: acusan a hombre de asesinar a 6 miembros de su familia y una de las víctimas tenía 7 años

Una noche de horror sacudió a una comunidad rural del noreste de Mississippi, donde un hombre de 24 años fue acusado de asesinar a seis miembros de su familia en hechos vinculados entre sí y ocurridos en distintos puntos de la zona. El caso estremece no solo por la violencia, sino por un detalle que lleva la tragedia a otro nivel: entre las víctimas hay una niña de apenas 7 años, un crimen que las autoridades describen como incomprensible.

De acuerdo con lo informado por el sheriff del condado de Clay, Eddie Scott, las pruebas y testimonios recabados apuntan a que el joven identificado como Daricka M. Moore fue el único tirador y que no se reportaron heridos adicionales durante la serie de ataques. Hasta el momento, los investigadores aseguran que se desconoce el móvil del crimen, mientras continúan los interrogatorios para reconstruir con precisión qué desató la masacre.

Autoridades de Mississippi revelan detalles del asesinato de seis familiares

Las autoridades sostienen que el primer ataque habría ocurrido en la casa móvil de la familia, donde Moore presuntamente asesinó a su padre Glenn Moore (67), a su hermano Quinton Moore (33) y a su tío Willie Ed Guines (55). Luego, según el reporte oficial, habría robado la camioneta de su hermano y se trasladó algunos kilómetros hasta la casa de un primo, donde se produjo otro de los hechos más brutales de la noche.

El sheriff Scott informó que, en ese segundo punto, Moore habría intentado agredir sexualmente a la hija de su primo, una niña de 7 años, antes de apuntarle a la cabeza y matarla; la menor no fue identificada públicamente. También detalló que, de acuerdo con testigos, el sospechoso habría apuntado a otra niña más pequeña, pero no disparó, sin que quedara claro si el arma falló o si no llegó a jalar el gatillo. En la vivienda estaban presentes la madre y un tercer niño, indicó el alguacil.

Detención del sospechoso de 24 años: investigación, armas y posibles cargos

Después, Moore habría llegado a una pequeña iglesia, la Iglesia Apostólica del Señor Jesús, donde presuntamente irrumpió en una residencia y asesinó al pastor Barry Bradley y a su hermano Samuel Bradley, además de robar uno de sus vehículos. El sheriff explicó que las dos últimas víctimas vivían la mayor parte del tiempo en Columbus, pero pasaban los fines de semana en los terrenos de la iglesia, y señaló que algunos miembros de la familia Moore asistían a ese templo.

Moore fue detenido en un control de carretera en Cedarbluff alrededor de las 11:24 pm, unas cuatro horas y media después de la primera llamada de emergencia, y de acuerdo con el fiscal del condado, Scott Colom, el sospechoso llevaba un rifle y una pistola. Las autoridades investigan ahora de dónde obtuvo esas armas, mientras el médico forense estatal realiza las autopsias de las víctimas.

En lo legal, Moore quedó detenido sin fianza en la cárcel del condado de Clay, en West Point, acusado de asesinato y a la espera de su primera comparecencia ante un juez; el fiscal Colom adelantó que espera solicitar la pena de muerte. Al mismo tiempo, el sheriff reconoció que los familiares sobrevivientes están devastados y que el caso ha conmocionado profundamente a la comunidad.