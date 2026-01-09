Mansión en ruinas de Pablo Escobar es subastada por cifra millonaria

Durante décadas, esta propiedad —llamada así en honor a la hija del capo Pablo Escobar— permaneció como un “esqueleto de concreto”, siendo utilizada informalmente para tours ilegales. Aunque el evalúo catastral de la mansión era superior, el estado de deterioro de la infraestructura influyó en el precio de cierre de la subasta.

¿Quién es el misterioso nuevo dueño de la mansión de Pablo Escobar en Antioquía?

Hasta el momento, la identidad del comprador se mantiene bajo estricta reserva. El video confirma que “el nuevo dueño es un misterio”, lo que ha generado especulaciones sobre el futuro uso del terreno: si será un complejo turístico legal o una residencia privada. Lo único confirmado es que pagó casi 1,9 millones de dólares por las ruinas y el terreno privilegiado frente al agua.

¿Por qué la mansión estaba destruida antes de la venta?

A diferencia de otras propiedades de lujo, “La Manuela” fue destruida y saqueada por los enemigos de Escobar (Los Pepes) en la década de los 90, buscando caletas de dinero o simplemente como venganza. Desde entonces, la estructura quedó expuesta a la intemperie y al vandalismo, convirtiéndose en una ruina visitada por curiosos antes de que el gobierno colombiano lograra monetizarla legalmente.

