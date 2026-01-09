El Metro de Nueva York tendrá trenes nocturnos con demoras hasta febrero

El servicio nocturno de la línea 4 del metro de Nueva York operará con restricciones y demoras hasta la tercera semana de febrero, debido a trabajos de reemplazo de vías entre Manhattan y el Bronx, informó la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). Las modificaciones también impactarán el servicio durante algunos fines de semana.

Desde esta semana, los trenes de la línea 4 circulan en dos tramos separados y no continuos entre las 11:45 p.m. y las 5:00 a.m., un horario en el que suelen realizarse trabajos de mantenimiento en el sistema. Los cambios buscan mejorar la infraestructura ferroviaria y reducir fallas futuras, de acuerdo con Daily Mail.

Las autoridades advirtieron que los pasajeros deben planificar con anticipación sus traslados nocturnos, ya que algunos viajes requerirán transbordos adicionales o el uso de rutas alternativas mientras duren las obras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo operará la línea 4 del Metro de Nueva York durante las noches

Durante el horario nocturno, la línea 4 funcionará en dos segmentos independientes, lo que significa que no habrá un recorrido continuo entre Manhattan y el Bronx en ese lapso. Los trenes circularán entre Woodlawn y la estación 149th Street–Grand Concourse en el Bronx, y en un tramo separado dentro de Manhattan.

Para cubrir los trayectos interrumpidos, la MTA recomienda utilizar líneas alternativas, como la línea D o la línea 2, dependiendo del destino. En algunas estaciones, los pasajeros deberán hacer transbordos para completar sus recorridos.

La MTA señaló que estas interrupciones son necesarias para reemplazar interruptores de vía, componentes clave que permiten a los trenes cambiar de carril y que, con el tiempo, requieren mantenimiento mayor.

Impacto en el servicio del Metro de Nueva York los fines de semana

Además de los ajustes nocturnos, el servicio de la línea 4 también se verá afectado durante algunos fines de semana en febrero. En esos días, se esperan cambios en rutas, horarios y paradas, dependiendo del avance de los trabajos.

La MTA publicará avisos específicos antes de cada fin de semana con afectaciones, detallando qué estaciones no tendrán servicio directo y qué alternativas estarán disponibles. Las autoridades recomiendan consultar aplicaciones oficiales y avisos en estaciones.

Aunque estas modificaciones pueden generar inconvenientes temporales, la agencia sostiene que las obras permitirán mejorar la confiabilidad y seguridad del servicio a largo plazo, reduciendo retrasos y fallas mecánicas.