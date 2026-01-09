Texas lanza Vales Educativos de hasta $10,000 por alumno

A partir del 4 de febrero de 2026, las familias en Texas podrán solicitar los vales educativos del programa Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA, por sus siglas en inglés), que permiten recibir hasta $10,000 por alumno para cubrir gastos educativos fuera del sistema público, incluyendo matrículas en escuelas privadas, transporte, uniformes y tutorías.

El programa busca ofrecer a los padres más opciones educativas y flexibilidad para personalizar la educación de sus hijos según sus necesidades. Para estudiantes con discapacidades, los vales pueden alcanzar hasta $30,000, y además se incluye una asignación adicional de $2,000 por familia.

Las solicitudes se realizarán mediante un portal en línea administrado por la oficina del Contralor de Texas, y los fondos se entregarán en varios desembolsos a lo largo del año escolar. Si las solicitudes superan el presupuesto disponible, se aplicará un sistema de lotería con prioridades según discapacidad y nivel de ingresos familiar.

Montos y beneficios del programa TEFA

Los estudiantes sin discapacidades recibirán un 85 % del monto estatal asignado a un alumno del sistema público, equivalente a hasta $10,000 anuales. Este dinero puede ser usado en matrículas de escuelas privadas, transporte, uniformes, alimentación y programas de tutorías, según lo necesite cada familia.

Los estudiantes con discapacidades cuentan con montos más altos, llegando hasta $30,000 por alumno, para cubrir necesidades educativas especiales, terapias o programas de apoyo adicional. Esto permite a las familias acceder a recursos que no siempre están disponibles en la escuela pública.

El programa también ofrece flexibilidad para familias que educan a sus hijos en casa, permitiendo destinar los fondos a materiales educativos, libros, software, cursos extracurriculares y otros recursos. Esta estructura busca adaptarse a diferentes realidades educativas y garantizar que los fondos sean útiles para cada estudiante.

Cómo solicitar ser beneficiario del TEFA y criterios de prioridad

El proceso de solicitud se realiza a través del portal en línea del Contralor de Texas, donde los padres deberán registrar a sus hijos y presentar la información requerida para ser considerados en el ciclo escolar 2026‑2027.

Si las solicitudes superan los fondos disponibles, se aplicará un sistema de lotería que asigna prioridades. Los primeros lugares se otorgan a estudiantes con discapacidades y familias con ingresos bajos, seguidos de hogares con ingresos medios y, finalmente, familias con ingresos altos.

Además, el portal permite verificar estatus de la solicitud, monto asignado y calendario de desembolsos, ofreciendo transparencia y seguimiento en tiempo real. Esto facilita la planificación de gastos y asegura que los fondos se utilicen de manera efectiva.

Lo que debes saber sobre el programa TEFA

El gobernador Greg Abbott impulsó TEFA como un mecanismo para dar más poder de elección a los padres, permitiendo seleccionar la escuela que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos, y así fomentar la personalización de la educación.

Sin embargo, legisladores opositores han advertido que el sistema de vales podría reducir la matrícula en escuelas públicas y afectar el financiamiento de distritos tradicionales, generando un debate sobre el equilibrio entre elección educativa y sostenibilidad del sistema público.

A pesar de las críticas, TEFA se consolida como uno de los proyectos educativos más destacados del mandato de Abbott, ofreciendo alternativas para estudiantes con necesidades diversas y promoviendo un uso más flexible de los recursos estatales destinados a educación.