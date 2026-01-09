Más de 100 restos humanos: El descubrimiento que dejó en shock a las autoridades de Pensilvania

La policía de Filadelfia arrestó a Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, tras descubrir más de 100 restos humanos en su casa y un depósito, incluyendo cráneos, huesos largos y torsos en descomposición. Las autoridades vinculan los hallazgos con múltiples robos en mausoleos y bóvedas del cementerio Mount Moriah desde noviembre pasado, según informó la Oficina del Fiscal del Condado de Delaware.

Los investigadores aseguran que Gerlach saqueó al menos 26 mausoleos y criptas en el cementerio, considerado uno de los mayores abandonados del país, con unas 150.000 tumbas en 160 acres de terreno. Durante la detención, la policía lo sorprendió con un palo de hierro y un saco que contenía restos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y otros huesos.

Según el fiscal Tanner Rouse, los restos estaban en diferentes estados de conservación: algunos colgando, otros ensamblados y varios cráneos almacenados en estantes. Además, se recuperaron joyas y un marcapasos, vinculados a las tumbas saqueadas. Gerlach admitió haber robado alrededor de 30 conjuntos de restos y mostró a la policía los lugares de los que los había extraído.

Cómo ocurrió el hallazgo y el arresto

La investigación comenzó tras el hallazgo de huesos y cráneos en el asiento trasero de un vehículo cerca del cementerio abandonado de Mount Moriah, en las afueras de Filadelfia.

La policía rastreó los movimientos de Gerlach y descubrió que había estado cerca de la zona durante los meses en que ocurrieron los robos.

El arresto se produjo mientras Gerlach regresaba a su automóvil, con evidencias de saqueo en un saco de yute. La policía lo vinculó con más de 100 cuentas de abuso de cadáver, así como cargos de recibir propiedad robada, profanación de monumentos públicos, tumbas históricas y objetos venerados, además de allanamiento, intrusión y robo.

La magnitud de los hallazgos y la falta de explicación razonable mantienen a las autoridades investigando a fondo los motivos detrás de los robos. Gerlach permanece en la cárcel con una fianza de un millón de dólares, y hasta ahora no ha sido registrado ningún abogado en los documentos judiciales.