Buscan sospechoso de robo en una oficina postal: Ofrecen $100,000 de recompensa por datos que lleven a su captura en EUA

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de hasta $100,000 de recompensa por información que conduzca al arresto y condena de la persona responsable de un robo ocurrido en la oficina postal de Grand Tower, Illinois, el 18 de diciembre de 2025.

El robo se registró en la oficina postal ubicada en 522 Front St, Grand Tower, IL 62942, según informó el USPIS . Durante el incidente se produjeron daños y pérdida de propiedades, y la oficina continúa bajo investigación.

🚨REWARD POSTER🚨Postal Inspectors are offering a reward up to $100,000 for information leading to the arrest and conviction of the suspect(s) responsible for the December 18th burglary of the post office located at 522 Front St, Grand Tower, IL. Call 877-876-2455 with info!👇 pic.twitter.com/MY8jJcWM09 — USPIS - Chicago (@USPIS_CHI) January 6, 2026

La institución enfatizó que cualquier persona con información sobre el caso debe comunicarse al 1-877-876-2455, decir “law enforcement” y mencionar el Caso No. 4641750. Todas las pistas serán manejadas de forma confidencial para así garantizar la seguridad de los informantes.

Las autoridades también reiteraron que no se debe intentar capturar al sospechoso por cuenta propia debido a los riesgos para la seguridad pública. La investigación sigue abierta mientras la agencia recopila información que pueda conducir a un arresto y posterior condena.

Recompensa del Servicio de Inspección Postal: cómo aportar información y calificar

La recompensa de hasta $100,000 busca incentivar la colaboración del público para localizar al sospechoso y resolver el robo. El Servicio de Inspección Postal trabaja en conjunto con la USPS para investigar delitos cometidos en oficinas postales en todo Estados Unidos.

El monto de la recompensa se otorgará según la utilidad de la información proporcionada para lograr la captura y condena del responsable. Este tipo de incentivo se aplica regularmente en casos de robo, fraude y daños a oficinas de correo.

Además, el Servicio de Inspección Postal mantiene coordinación directa con las autoridades locales y estatales para garantizar que la información recibida se traduzca en acciones efectivas de investigación y arresto.