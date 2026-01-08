Trámite para trasladar vehículos desde EUA a México en 2026: aduana, permisos y pagos

Legalizar e importar vehículos desde Estados Unidos hacia México en 2026 es un trámite frecuente, pero requiere cumplir con múltiples requisitos y regulaciones estrictas.

El proceso se ha consolidado como una operación de comercio internacional, en la que la aduana mexicana aplica criterios específicos según el tipo de importación y el destino del vehículo, de acuerdo con una información reciente publicada en el sitio especializado sobre autos de AS.

Años-modelo elegibles

Uno de los aspectos más importantes es determinar qué vehículos pueden ingresar legalmente a México. Las reglas varían según si el destino es el interior del país o la región fronteriza.

Para Nacionalización (interior del país):

Solo se permiten vehículos de 8 y 9 años de antigüedad.

Modelos elegibles en 2026: 2017 y 2018.

Para la Frontera Norte (residentes fronterizos):

Vehículos permitidos: 5 a 9 años de antigüedad.

Modelos elegibles en 2026: 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Fuera de estos rangos, la importación no es posible bajo el esquema vigente de Importación Definitiva.

VIN y origen del vehículo según el T-MEC

El país de fabricación del vehículo determina los impuestos aplicables bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La autoridad aduanera exige verificar el primer dígito del Número de Identificación Vehicular (VIN) para definir los aranceles:

VINs con arancel preferencial

1, 4, 5: Fabricado en Estados Unidos

2: Fabricado en Canadá

3: Fabricado en México

VINs con arancel del 50%

J: Japón

W: Alemania

K: Corea del Sur

S, Z u otros: resto del mundo

Importar vehículos con VINs del segundo grupo implica pagar un arancel del 50% sobre el valor del auto, reduciendo significativamente cualquier ahorro.

Documentos y títulos de propiedad

La aduana mexicana realiza una revisión estricta de los títulos de propiedad de los vehículos. Algunos documentos o condiciones del título pueden impedir la importación:

Salvage (sin indicar “Rebuilt” o “Reconstructed”): los vehículos declarados como pérdida total que no han sido reconstruidos no son aceptados para importación.

Certificado de destrucción (Certificate of Destruction): los certificados que indican que el vehículo fue destruido están prohibidos.

No reparable (Non-Repairable): los autos clasificados como irreparables no pueden ingresar a México.

Solo para partes (Parts Only): los vehículos destinados únicamente para piezas requieren permisos especiales de deshuesadero; no pueden importarse para uso normal.

Daños por agua / inundación (Flood / Water Damage): los autos con historial de daños por agua o inundaciones representan riesgos eléctricos y sanitarios, por lo que no se permiten.

Recibo de venta (Bill of Sale): un recibo de venta no sustituye al título de propiedad; se requiere documentación oficial que acredite la titularidad.

Para que un vehículo previamente chocado pueda ser importado, el título debe indicar “Rebuilt” o “Reconstructed”, certificando que la unidad fue reparada y pasó inspección de seguridad en Estados Unidos.

Costos asociados a la importación desde Estados Unidos a México en 2026

Legalizar y enviar vehículos a México en 2026 implica considerar los siguientes pagos obligatorios:

IGI (Impuesto General de Importación): 10% del valor del auto (T-MEC) o 50% si es de fuera. IVA (Impuesto al Valor Agregado): 16% sobre el valor total de la transacción (auto + impuestos). DTA (Derecho de Trámite Aduanero): cuota fija o 8 por mil. Prevalidación y honorarios: pago obligatorio al agente aduanal.



Estos rubros deben contemplarse al calcular el presupuesto total de la importación para evitar sorpresas durante el proceso.

Recomendaciones finales

Antes de adquirir un vehículo en Estados Unidos para enviarlo a México, es fundamental:

Verificar que el modelo y año sean elegibles según el destino.

Confirmar que el VIN del vehículo corresponde a un origen con arancel preferencial.

Revisar detalladamente el título de propiedad y los documentos relacionados.

Considerar todos los impuestos y honorarios asociados para calcular el costo real de la importación.

Cumplir con estos pasos garantiza que el trámite se realice de manera legal y sin contratiempos, evitando retrasos o rechazos en la aduana mexicana.