Un hombre mató a su amigo tras una discusión por darle refugio a un perro en Ohio

Un hombre de 24 años mató a su amigo con un arma de fuego tras una discusión por haber dejado entrar a un perro a la casa que compartían sin su consentimiento. El trágico hecho ocurrió en Ashland, Ohio, Estados Unidos, según informó la policía local.

La víctima, John “Lefty” Grehn, de 61 años, había dejado entrar a la mascota durante los festejos de Año Nuevo, lo que provocó la ira de Robert Palermo. El agresor ahora enfrenta cargos por asesinato y podría ser condenado a cadena perpetua.

La víctima dejó pasar el perro por los festejos de Año Nuevo

Según informó el portal Law & Crime, todo sucedió en la casa que compartían, propiedad del padre de Palermo. Al despertar, Palermo se encontró con el animal y descubrió que Grehn lo había dejado entrar la noche anterior, lo que derivó en una discusión que terminó de la peor manera.

La investigación indica que alrededor de las 14:15 pm, Palermo subió a su habitación, tomó un arma de fuego de la caja fuerte y, al bajar, volvió a discutir con Grehn antes de dispararle, según reportó The Ashland Source .

La Fiscalía del Condado de Ashland confirmó que la policía encontró a Grehn sin vida dentro de la vivienda, con múltiples heridas de bala. Palermo fue detenido poco después y acusado formalmente de asesinato agravado.

Un viejo amigo de la familia

La víctima era un viejo amigo de la familia Palermo y mantenía una relación cercana con el padre del acusado, quien fue quien llamó al 911 para reportar lo sucedido.

“Este caso representa una pérdida profunda y trágica. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos los que conocían al señor Grehn mientras procesan esta pérdida inimaginable”, declaró el fiscal Christopher R. Tunnell.

Palermo no tenía antecedentes penales. Mientras se desarrolla la investigación, permanece detenido en la Cárcel del Condado de Ashland, con una fianza fijada en $2 millones de dólares.

El cargo de asesinato agravado conlleva una pena máxima posible de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.