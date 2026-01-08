Millones bajo alerta: dos tormentas dejarán fuertes lluvias e inundaciones en EUA

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió que estos sistemas consecutivos impactarán amplias zonas del país a lo largo de varios días, combinando lluvias intensas, nevadas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas en distintas regiones.

El primer sistema ya se desplaza rápidamente hacia el centro del país este jueves, mientras que el segundo comenzará a organizarse hacia el viernes, reforzando las precipitaciones y prolongando las condiciones adversas, especialmente en áreas que ya estarán saturadas de humedad.

De acuerdo con Fox News , la secuencia de tormentas podría generar afectaciones en el transporte, cortes de energía y crecidas rápidas de ríos, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las alertas locales y evitar zonas propensas a inundaciones.

Primer sistema de tormentas avanza por el centro de Estados Unidos

El primer sistema se extiende desde las Planicies Centrales hacia el Medio Oeste, con lluvias persistentes en estados como Oklahoma, Kansas y Missouri, donde se reportan acumulados significativos desde las primeras horas del jueves.

A medida que el sistema avanza, las precipitaciones alcanzarán áreas densamente pobladas de Illinois, Wisconsin e Indiana, incluyendo la región de Chicagoland, antes de desplazarse hacia el valle del río Ohio durante la tarde y la noche.

En paralelo, el contraste de aire frío y húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas fuertes en el valle del río Misisipi, con riesgo de vientos dañinos y tornados aislados, principalmente desde Misuri hasta el norte de Luisiana.

Segundo sistema eleva el riesgo de inundaciones en Estados Unidos

Para el viernes, un frente frío asociado al primer sistema se moverá hacia el sur, incrementando la inestabilidad atmosférica en el Deep South, donde millones de personas quedarán bajo riesgo de tormentas severas.

De acuerdo con la NOAA, el segundo sistema de tormentas se desarrollará nuevamente en la región de Four Corners y avanzará hacia el este, dejando otra ronda de lluvias intensas en el Medio Oeste y en los valles del Misisipi y Tennessee.

Las autoridades meteorológicas alertaron sobre un riesgo elevado de inundaciones repentinas, con acumulados que podrían superar las 3 pulgadas de lluvia y alcanzar cifras mayores en zonas localizadas, especialmente en Tennessee, Mississippi y el norte de Alabama.