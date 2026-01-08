Planeas un trámite migratorio en 2026 en EUA: Revisa los nuevos costos antes de aplicar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya comenzó a aplicar las nuevas tarifas y costos para ciertos trámites migratorios en Estados Unidos. Los ajustes, que se realizan anualmente y entraron en vigor desde enero de 2026, incluyen solicitudes de visas y ciudadanía.

La medida responde a la necesidad de mantener los costos del sistema migratorio alineados con la inflación, asegurando que los recursos sean suficientes para cubrir los procesos administrativos y operativos de la agencia.

Quienes tengan planes de inmigración deben considerar estos cambios al preparar sus solicitudes, incluyendo gastos adicionales como servicios biométricos o expedición de documentos , que también pueden verse afectados por los ajustes de tarifas.

Trámites y formularios con nueva tarifa a partir de 2026

Tarifa Anual de Solicitud de Asilo (AAF) – actualmente suspendida Tarifa anterior: $100 Nueva tarifa: $102

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo (EAD) – Documento inicial del solicitante de asilo Tarifa anterior: $550 Nueva tarifa: $560

Formulario I-765, EAD inicial bajo permiso de permanencia temporal Tarifa anterior: $550 Nueva tarifa: $560



Formulario I-765, Renovación o extensión del EAD bajo permiso de permanencia temporal Tarifa anterior: $275 Nueva tarifa: $280



Formulario I-765, EAD del Estatus de Protección Temporal (TPS) inicial Tarifa anterior: $550 Nueva tarifa: $560



Formulario I-765, Renovación o extensión del EAD bajo TPS Tarifa anterior: $275 Nueva tarifa: $280



Formulario I-131, EAD para un nuevo período de permiso de permanencia (“Re-parole”) Tarifa anterior: $275 Nueva tarifa: $280



Formulario I-821, Solicitud de TPS Tarifa anterior: $500 Nueva tarifa: $510



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificará por separado los ajustes por inflación para la tarifa de inmigración relacionada con el permiso de permanencia temporal “parole”, la cual fue ajustada en octubre de 2025 a $1,000.

Algunos consejos para solicitantes de trámites migratorios en Estados Unidos

Verificar tarifas antes de aplicar: USCIS publica los costos actualizados en su página oficial. Planificar presupuestos: considerar incrementos y servicios adicionales como biometría. Mantener documentos al día: revisar requisitos de cada trámite para evitar retrasos.

Estos pasos permiten que los solicitantes tengan claridad sobre los costos reales y puedan organizar sus procesos migratorios de manera eficiente.