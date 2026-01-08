Florida busca llevar a la justicia a Nicolás Maduro por traer pandilleros y drogas al estado

Las autoridades de Florida, encabezadas por el gobernador Ron DeSantis, han declarado públicamente que están “mirando muy seriamente” la posibilidad de presentar cargos estatales de narcotráfico contra Nicolás Maduro.

DeSantis argumenta que Maduro habría contribuido a la importación de drogas y a la presencia de pandillas en Florida, señalando que algunos miembros de grupos criminales venezolanos habrían llegado al estado luego de salir de prisiones en Venezuela durante su mandato, de acuerdo con NBC News.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, lidera el análisis jurídico para determinar si existe una base sólida para acusarlo bajo leyes estatales de tráfico agravado de cocaína que podrían contemplar la pena capital , entre otros delitos relacionados con lavado de dinero y crimen organizado.

Implicaciones políticas y reacciones públicas

El posible proceso estatal ha generado posiciones encontradas en el ámbito político. El gobernador DeSantis ha enfatizado que llevar a Maduro ante la justicia es “absolutamente apropiado” y ha vinculado este paso con la idea de responsabilizarlo por impactos criminales que, según él, han alcanzado a comunidades en Florida.

Por otro lado, sectores de la comunidad venezolana en Estados Unidos han expresado que la detención del exmandatario es solo el inicio y han pedido que se investigue a otros funcionarios vinculados con el régimen y posibles crímenes transnacionales, advirtiendo que la justicia no debe responder a intereses electorales.

Asimismo, expertos legales señalan que presentar cargos estatales contra un exjefe de Estado extranjero plantearía desafíos jurídicos complejos, incluyendo la necesidad de probar vínculos directos con delitos que afectaron específicamente al estado de Florida.

Contexto del arresto y el proceso federal contra Maduro

La detención de Nicolás Maduro se realizó en Caracas durante un operativo estadounidense sin precedentes recientes en América Latina, seguido de su traslado a un buque naval y luego a Nueva York, donde enfrentará cargos federales relacionados con tráfico de drogas y vínculos con organizaciones criminales.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados bajo custodia de agentes federales al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde también permanecen recluidos mientras avanzan los procesos judiciales.

Aunque el caso federal sigue su curso, el interés de Florida en explorar una causa estatal representa un giro sin precedentes, pues podría llevar el debate sobre responsabilidad penal más allá de la jurisdicción federal y hacia el terreno de la justicia estatal.