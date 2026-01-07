USCIS endurece el camino a la ciudadanía estadounidense con nuevas medidas desde 2026

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense enfrentará cambios significativos a partir de 2026, en el marco de una política migratoria más restrictiva impulsada por el gobierno de Donald Trump. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó la aplicación de nuevas medidas que afectan directamente a los solicitantes de naturalización.

Las modificaciones abarcan tanto el examen de ciudadanía como las verificaciones previas a la aprobación , elevando los estándares exigidos a quienes buscan cambiar su estatus migratorio. USCIS sostiene que el objetivo es reforzar el valor legal y cívico de la ciudadanía estadounidense.

Estos ajustes comenzaron a delinearse en 2025 y entrarán plenamente en vigor durante 2026, en un contexto de mayor control migratorio y endurecimiento de los procesos de regularización.

Examen de ciudadanía con mayores exigencias

Uno de los cambios centrales es la implementación de una nueva versión del examen de ciudadanía, que amplía el contenido evaluado en temas de historia, gobierno y educación cívica. El número de preguntas posibles aumenta y la entrevista incluye ahora más reactivos que en versiones anteriores.

Con este modelo, los solicitantes deberán demostrar un mayor dominio del idioma inglés y un conocimiento más amplio del funcionamiento del sistema político estadounidense. USCIS ha señalado que el nuevo formato busca asegurar que los aspirantes comprendan plenamente los derechos y responsabilidades que implica la ciudadanía.

USCIS ha hecho que EE.UU. sea más seguro al reforzar protocolos de investigaciones de seguridad y revisiones de antecedentes de extranjeros. Nuestro compromiso de proteger comunidades y la seguridad nacional ha impulsado políticas migratorias que anteponen el interés nacional. pic.twitter.com/g8KqChmZ46 — USCIS Español (@USCIS_es) December 22, 2025

La agencia indicó que esta actualización responde a una revisión interna del examen, considerada necesaria para alinear el proceso de naturalización con las prioridades actuales de seguridad nacional y cohesión cívica.

Controles más estrictos sobre el “buen carácter moral”

Además del examen, USCIS reforzó las evaluaciones relacionadas con el buen carácter moral, un requisito legal indispensable para acceder a la ciudadanía. Esto implica controles de antecedentes más exhaustivos y una revisión más detallada del historial personal y legal de los solicitantes.

Entre las medidas implementadas se incluyen limitaciones más severas a las exenciones médicas que permiten evitar el examen, así como criterios más estrictos para evaluar conductas pasadas, cumplimiento de la ley y estabilidad laboral.

La agencia también confirmó que puede realizar verificaciones adicionales para confirmar la elegibilidad de los aspirantes, como parte de un proceso más amplio de validación de información.

Verificaciones en vecindarios y lugares de trabajo

USCIS informó que, como parte del endurecimiento del proceso, ha ampliado las investigaciones en comunidades y centros laborales de los solicitantes. Estas acciones buscan confirmar la información presentada y evaluar el nivel de integración de los aspirantes a la ciudadanía.

Las verificaciones pueden incluir contacto con vecinos y empleadores, una práctica que la agencia considera clave para determinar la conducta y elegibilidad de quienes solicitan la naturalización.

Según USCIS, estas acciones forman parte de los ajustes aplicados desde 2025 y continuarán durante 2026, alineadas con directrices federales que buscan elevar las barreras de acceso a la ciudadanía estadounidense.