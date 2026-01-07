Estados Unidos da un giro histórico y polémico en la salud infantil
El gobierno de Estados Unidos anunció la reducción del calendario oficial de vacunación infantil, pasando de recomendar 17 inmunizaciones a solo 11.
- El Recorte Drástico: El nuevo esquema reduce las vacunas recomendadas universalmente de 17 a 11. Las autoridades sanitarias, lideradas por Robert F. Kennedy Jr., justifican el cambio para “reconstruir la confianza” pública y alinearse con países como Dinamarca.
- Las Eliminadas: Entre las vacunas que ya no se recomiendan para todos los niños sanos (pasando a ser opcionales o para grupos de riesgo) se encuentran las de la Influenza (gripe), Hepatitis A, Hepatitis B, Rotavirus, Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Meningococo.