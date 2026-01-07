inklusion.png Sitio accesible
¿Cómo es la cárcel donde está detenido Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro ha pasado de la seguridad del Palacio de Miraflores a una celda en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal famosa no por su seguridad, conocida como “el infierno en la tierra”.

Por:  Redacción adn Noticias

  • El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn es conocido como el “infierno en la Tierra”.
  • Abogados denuncian plagas de ratas, moho y falta de calefacción, calificando el lugar como una cárcel inhumana.
  • Nicolás Maduro comparte destino con criminales de alto perfil (presos famosos) como Ghislaine Maxwell y Diddy Combs.
  • La prisión enfrenta demandas por condiciones carcelarias brutales y violencia constante entre reclusos.