¿Cómo es la cárcel donde está detenido Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro ha pasado de la seguridad del Palacio de Miraflores a una celda en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal famosa no por su seguridad, conocida como “el infierno en la tierra”.
- El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn es conocido como el “infierno en la Tierra”.
- Abogados denuncian plagas de ratas, moho y falta de calefacción, calificando el lugar como una cárcel inhumana.
- Nicolás Maduro comparte destino con criminales de alto perfil (presos famosos) como Ghislaine Maxwell y Diddy Combs.
- La prisión enfrenta demandas por condiciones carcelarias brutales y violencia constante entre reclusos.