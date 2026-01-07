Viajar a los parques nacionales de EUA será más caro desde 2026: nuevos recargos para turistas extranjeros

A partir del 1 de enero de 2026, Estados Unidos implementa un nuevo recargo de $100 en las tarifas de entrada para turistas en 11 parques nacionales, además de un pase anual internacional de $250 y cambios en la estructura de acceso para turistas.

La medida fue anunciada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), bajo la dirección del Departamento del Interior (DOI), instituciones que establecieron una “estructura de tarifas centrada en residentes” (America-first pricing). Esta política redefine cuánto pagan los turistas para ingresar a ciertas áreas protegidas federales.

Hasta 2025, los turistas extranjeros pagaban precios similares a los de los ciudadanos estadounidenses por entradas individuales o pases anuales. Con el cambio, los visitantes que no sean residentes ni ciudadanos estadounidenses deberán pagar un recargo de $100 por persona en 11 parques nacionales, a menos que adquieran un pase anual internacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Parques afectados por el recargo

El recargo se aplicará en los parques más visitados y emblemáticos del país, entre ellos:

El Gran Cañón

Yellowstone

Yosemite

Zion

Montañas Rocosas (Rocky Mountain)

Everglades

Glaciar (Glacier)

Cañón Bryce (Bryce Canyon)

Gran Teton

Acadia

Secuoya y Cañón Kings (Sequoia & Kings Canyon)

(News Release) Yellowstone seeks public input on environmental assessment for North Entrance Road Reconstruction Project. In-person meeting Jan. 13 and virtual meeting Jan. 14. 30-day public comment period begins Jan. 5. Learn more: https://t.co/TcaRfeolaf pic.twitter.com/iQJJOcvYQX — Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) January 6, 2026

Cómo funciona la nueva estructura de tarifas

La actualización no solo incorpora el recargo de $100 por persona, también modifica el pase anual “America the Beautiful”, que permite acceso ilimitado a más de 2,000 sitios recreativos federales en Estados Unidos:

Los residentes y ciudadanos estadounidenses podrán adquirir el pase anual por $80 .

podrán adquirir el pase anual por . Los visitantes internacionales deberán pagar $250 si desean evitar el recargo por entrada individual en los parques más visitados.



Por ejemplo, una familia internacional que visite Yellowstone o el Gran Cañón sin adquirir el pase anual deberá pagar $100 adicionales por persona además del precio normal de la entrada en cada parque.

Si en cambio optan por el pase anual internacional, con un costo de $250, podrán acceder a los 11 parques incluidos sin pagar el recargo por cada visita, lo que puede resultar más económico si planean recorrer varios parques durante el año.

Días de entrada gratuita para residentes en 2026

El Departamento del Interior también destacó los días festivos patrióticos durante los cuales los residentes de Estados Unidos podrán ingresar a los parques nacionales sin costo:

Día del Presidente : 16 de febrero de 2026

: 16 de febrero de 2026 Día de los Caídos : 25 de mayo de 2026

: 25 de mayo de 2026 Día de la Bandera / Cumpleaños del presidente Trump : 14 de junio de 2026

: 14 de junio de 2026 Fin de semana del Día de la Independencia : 3 al 5 de julio de 2026

: 3 al 5 de julio de 2026 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales : 25 de agosto de 2026

: 25 de agosto de 2026 Día de la Constitución : 17 de septiembre de 2026

: 17 de septiembre de 2026 Cumpleaños de Theodore Roosevelt : 27 de octubre de 2026

: 27 de octubre de 2026 Día de los Veteranos: 11 de noviembre de 2026