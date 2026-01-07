Papa John’s pagará $ 5 millones en EUA: este acuerdo beneficia a más de 520,000 empleados

Papa John’s en Estados Unidos acaba de llegar a un acuerdo colectivo millonario por $5 millones de dólares. Beneficia a empleados que trabajaron en restaurantes de la cadena entre el 18 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2021 y que, durante ese periodo, recibieron al menos $200 dólares en compensación. De acuerdo con los documentos del caso, el convenio incluye a aproximadamente a 520,000 trabajadores, quienes podrían recibir un pago único en efectivo. El monto que corresponda a cada persona se calculará de manera prorrateada, tomando en cuenta los ingresos individuales obtenidos durante esos años en relación con el total de participantes que califican dentro del acuerdo.

Requisitos de elegibilidad y alcance del acuerdo

El grupo cubierto incluye a empleados de locales franquiciados de Papa John’s en todo Estados Unidos durante el denominado “período de la clase”. La condición central para calificar es haber trabajado para la cadena dentro de las fechas indicadas y haber percibido más de $200 dólares en salarios u otra compensación durante ese tiempo.

La demanda colectiva se originó a partir de acusaciones sobre la inclusión de cláusulas de “no contratación” y “no solicitación” en los acuerdos de franquicia. Según los demandantes, estas disposiciones impedían que los franquiciados contrataran empleados de otros locales Papa John’s, bajo la amenaza de perder sus derechos de franquicia. Estas prácticas habrían restringido la movilidad laboral y limitado oportunidades de empleo dentro de la cadena.

Cómo presentar el reclamo y recibir el pago

Para cobrar el dinero del acuerdo, los miembros elegibles deben completar y enviar un formulario de reclamo . El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web oficial del acuerdo, utilizando la identificación única de miembro del grupo y el PIN incluidos en la notificación enviada por el administrador del acuerdo.

Las personas que consideren que cumplen con los requisitos de elegibilidad, pero no hayan recibido una notificación, pueden comunicarse directamente con el administrador del acuerdo para verificar su inclusión. También está disponible la opción de descargar un formulario de reclamo en formato PDF, completarlo manualmente y enviarlo por correo postal a la dirección indicada en el sitio del acuerdo.

Fechas límite y próximos pasos judiciales

Todos los formularios de reclamo deben enviarse en línea o contar con matasellos con fecha anterior al 16 de marzo de 2026. El tribunal tiene previsto celebrar una audiencia el 5 de mayo de 2026 para determinar si concede la aprobación final al acuerdo. Una vez que se otorgue esa aprobación, comenzará el proceso de distribución de los pagos a los miembros elegibles.

Además de las compensaciones económicas, Papa John’s acordó implementar cambios en determinadas prácticas comerciales, incluyendo la realización de capacitaciones antimonopolio para ejecutivos y la notificación a las franquicias sobre la prohibición de cláusulas de no contratación en los procesos de empleo.