South Park llegará a Fortnite en 2026 con uno de los crossovers más esperados del juego

Los seguidores de Fortnite y South Park recibieron una de las noticias más esperadas del inicio de 2026. Epic Games confirmó de forma oficial un crossover entre el popular battle royale y la icónica serie animada, a través de un teaser publicado en las redes sociales de Fortnite . El adelanto anticipa que el evento se activará el 9 de enero de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la próxima gran actualización del juego.

Aunque la compañía no reveló aún todos los detalles, la confirmación oficial fue suficiente para generar expectativa dentro de la comunidad. El cruce entre ambas franquicias se perfila como uno de los eventos destacados del calendario de Fortnite para el inicio del año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué se sabe del evento de Fortnite y South Park

La información confirmada hasta el momento es limitada, pero el teaser publicado por la cuenta oficial de Fortnite sugiere una colaboración de gran escala. De acuerdo con lo anticipado, el evento se integrará directamente en la nueva actualización del juego, lo que indica que formará parte del contenido principal de la temporada.

Epic Games no detalló la duración del crossover ni la lista completa de elementos que se incorporarán. Sin embargo, la publicación oficial deja en claro que no se trata de un rumor, sino de un evento planificado que se desplegará a nivel global dentro del ecosistema de Fortnite.

Skins, ítems y contenido esperado en la colaboración

Aunque no hubo una presentación completa, se anticipa que el crossover incluirá skins inspiradas en los personajes principales de South Park, como Cartman, Stan, Kyle y Kenny. Estas apariencias podrían adaptarse al estilo visual de Fortnite, con diseños especiales como trajes tipo mech, una fórmula ya utilizada en colaboraciones anteriores con series animadas.

También se mencionó la posible incorporación de un objeto legendario inspirado en The Stick of Truth. Este ítem podría contar con efectos especiales durante las partidas y modificar ciertas dinámicas del juego, aunque Epic Games aún no confirmó su funcionamiento ni disponibilidad.

Además de skins e ítems, se espera que el evento sume elementos temáticos adicionales vinculados al universo de South Park, ampliando las opciones de personalización y jugabilidad para los jugadores.

Fortnite y su estrategia de colaboraciones

Este crossover se suma a otras colaboraciones de Fortnite con franquicias de la cultura pop, como The Simpsons, Harry Potter y Bleach. Estas alianzas refuerzan la estrategia de Epic Games de integrar universos reconocidos dentro del juego para mantener el interés de su comunidad.

La llegada del evento tras las celebraciones de Winterfest 2025 y al inicio de un nuevo año apunta a sostener la participación de los jugadores. Con la fecha de enero ya confirmada, se espera que Fortnite revele en los próximos días más información sobre el contenido, las skins disponibles y posibles modos especiales asociados a esta colaboración.