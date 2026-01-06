Nuevas restricciones en beneficios alimentarios en Estados Unidos
Una nueva ola de propuestas legislativas busca restringir compras con los beneficios del gobierno. Legisladores en cinco estados clave están impulsando leyes para prohibir el uso de cupones de alimentos (SNAP) en la compra de refrescos y bebidas azucaradas.
- La prohibición se centra específicamente en refrescos, bebidas energéticas y otras bebidas con alto contenido de azúcar añadido y nulo valor nutricional.
- Grupos defensores de los derechos civiles y la industria de bebidas se oponen, argumentando que es injusto estigmatizar a los beneficiarios de bajos ingresos dictando qué pueden o no comer, mientras que otros ciudadanos no enfrentan tales restricciones.
- Por ahora son proyectos de ley, lo que significa que aún deben ser votados y aprobados, además de requerir posiblemente una exención federal del USDA para implementarse.